Титов: «Краснодар» давно уже заслужил титул. «Зениту» будет ой как непросто

— И по игре, и по очкам, да, на данный момент. Что будет дальше? Здесь будут решать очные встречи между этими командами. Их будет немало. Та же игра «Спартака» с ЦСКА через пару туров — это плюс для конкурентов, которые идут выше, потому что ясно, что кто-то потеряет очки.