Титов: «Краснодар» давно уже заслужил титул. «Зениту» будет ой как непросто

— Единственный матч «Зенит» в этом сезоне проиграл «Краснодару». Значит ли это, что «Краснодар» сильнее или все-таки это был один отдельно взятый матч и именно в нем «Краснодар» был лучше?
— Так нельзя говорить, у нас есть обойма команд, вот первая шестерка-семерка плюс-минус, где каждый может обыграть каждого.
Мы видели, что «Зенит» на своем поле «отскочил» от «Спартака» — «Спартак» должен был выиграть этот матч. «Зенит» не по делу обыграл «Динамо» 1:0, когда Нгамале не забил пенальти. А такие команды, как «Краснодар», набираются опыта все больше и больше. И мы видим, что они научились добиваться результата.
И «Краснодар» давно уже заслужил титул — или кубок, или чемпионат. Поэтому «Зениту» будет ой как непросто в этом году. Ну и плюс, я уже повторяю, что «Локомотив» выглядит великолепно.
— То есть «Краснодар» и «Локомотив» вы видите основными конкурентами в борьбе с «Зенитом»?
— И по игре, и по очкам, да, на данный момент. Что будет дальше? Здесь будут решать очные встречи между этими командами. Их будет немало. Та же игра «Спартака» с ЦСКА через пару туров — это плюс для конкурентов, которые идут выше, потому что ясно, что кто-то потеряет очки.