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Титов: «Краснодар» давно уже заслужил титул. «Зениту» будет ой как непросто

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов в интервью «РБ Спорт» высказал мнение о борьбе за чемпионство в чемпионате России в нынешнем сезоне.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

— Единственный матч «Зенит» в этом сезоне проиграл «Краснодару». Значит ли это, что «Краснодар» сильнее или все-таки это был один отдельно взятый матч и именно в нем «Краснодар» был лучше?

— Так нельзя говорить, у нас есть обойма команд, вот первая шестерка-семерка плюс-минус, где каждый может обыграть каждого.

Мы видели, что «Зенит» на своем поле «отскочил» от «Спартака» — «Спартак» должен был выиграть этот матч. «Зенит» не по делу обыграл «Динамо» 1:0, когда Нгамале не забил пенальти. А такие команды, как «Краснодар», набираются опыта все больше и больше. И мы видим, что они научились добиваться результата.

И «Краснодар» давно уже заслужил титул — или кубок, или чемпионат. Поэтому «Зениту» будет ой как непросто в этом году. Ну и плюс, я уже повторяю, что «Локомотив» выглядит великолепно.

— То есть «Краснодар» и «Локомотив» вы видите основными конкурентами в борьбе с «Зенитом»?

— И по игре, и по очкам, да, на данный момент. Что будет дальше? Здесь будут решать очные встречи между этими командами. Их будет немало. Та же игра «Спартака» с ЦСКА через пару туров — это плюс для конкурентов, которые идут выше, потому что ясно, что кто-то потеряет очки.

Краснодар
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