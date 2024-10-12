Стал известен самый дорогой футболист мира, защитник ЦСКА хочет видеть в РПЛ Месси и Роналду. Трансферы и слухи дня

Что в России
«Краснодар» готов забрать вингера «Фенербахче»
Вингер турецкого «Фенербахче» Ирфан Кахведжи может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге, сообщает Sabah. По данным источника, «Краснодар» готов забрать Кахведжи по окончании его контракта с «Фенербахче» летом 2025 года. Также в число претендентов на турка входят испанские «Бетис» и «Вильярреал».
В нынешнем сезоне 29-летний Ирфан Кахведжи провел за «Фенербахче» 11 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. На его счету 35 игр за сборную Турции. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 10 миллионов евро.
Дивеев хочет видеть Месси и Роналду в ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, каких звезд футбола хочет видеть в составе армейского клуба.
— Зделар сказал, что из известных футболистов хочет видеть в ЦСКА Влаховича и Митровича. А вы кого?
— Месси и Роналду.
— А если из более реальных вариантов?
— А почему это не может быть реальным? Пьянич же здесь. Он играл с Месси и Роналду, а сейчас в РПЛ. Значит, их тоже можем увидеть здесь. Почему нет? Это мое мнение.
Ближайший официальный матч ЦСКА проведет в гостях против махачкалинского «Динамо» 19 октября.
Что в Европе и мире
Сульшер отказался возглавить сборную Дании
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер отказался от поста главного тренера сборной Дании. По информации Tipsbladet, Датский футбольный союз выходил с предложением на Сульшера, но получил отказ. Отмечается, что 51-летний норвежец ведет переговоры о работе в топ-клубе, название которого не раскрывается.
Последним местом работы Сульшера был «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял с декабря 2018 года по ноябрь 2021 года. Ранее Сульшер также работал в «Мольде» и «Кардиффе».
Экс-футболист «Ливерпуля» Матип завершил игровую карьеру
Бывший центральный защитник «Шальке» и «Ливерпуля» Жоэль Матип принял решение о завершении карьеры, утверждает Ruhr Nachrichten. Официально эта информация пока не подтверждена.
33-летний камерунец пребывал без команды после ухода из «Ливерпуля» минувшим летом. Он играл за мерсисайдцев с 2016 года. За это время он выиграл с командой Лигу чемпионов и АПЛ.
Тухель ведет переговоры о переходе на работу в сборную Англии
Немецкий специалист Томас Тухель ведет переговоры с Футбольной ассоциацией (FA) Англии о его назначении главным тренером национальной сборной этой страны, сообщает Welt.
Эта должность стала вакантной после ухода Гарета Саутгейта минувшим летом. Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли уже заявил, что не заинтересован в продолжении работы на постоянной основе.
Тухель пребывает без работы после ухода из «Баварии» в июне этого года. 51-летний тренер ранее также работал в «Челси», «ПСЖ», дортмундской «Боруссии» и других клубах.
Кто самый дорогой футболист мира?
Портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке рыночной стоимости футболистов, обновил свой рейтинг самых дорогих игроков в мире. Лидерами рейтинга стали форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, которых Transfermarkt оценил в 200 млн евро.
В топ-11 также вошли полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (180 млн евро), нападающий «Реала» Килиан Мбаппе (180 млн евро), вингер «Барселоны» Ламин Ямаль (150 млн евро), полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден (150 млн евро), вингер «Арсенала» Букайо Сака (140 млн евро), полузащитник «Байера» Флориан Вирц (130 млн евро), полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала (130 млн евро), хавбек «Реала» Федерико Вальверде (130 млн евро) и полузащитник «Манчестер Сити» Родри (130 млн евро).
Дюмфрис подтвердил, что готов продлить контракт с «Интером»
Полузащитник «Интера» Дензел Дюмфрис рассказал, что готов остаться в миланском клубе.
«Я надеюсь заключить его очень скоро, да. Это выглядит вероятным… Я надеюсь, подписать новый контракт как можно скорее. Я сосредоточен на том, чтобы больше играть в ближайшие месяцы и сделать все возможное для клуба», — приводит слова Дюмфриса журналист Фабрицио Романо.
Контракт 28-летнего голландца истекает летом 2025 года.
Автор: Владимир Менес