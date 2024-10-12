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Канчельскис сравнил «Манчестер Юнайтед» со «Спартаком»: Клубы с огромной историей, у которых куча проблем

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» дал прогноз на нынешний сезон для манкунианцев.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день мне видится, что команда не войдет в топ-4, а для такого клуба это катастрофа. Так что этот сезон вновь станет провальным для “Манчестера”. Их сейчас можно сравнить со “Спартаком” — клубы с огромной историей, у которых куча проблем. Я говорю то, что вижу: чтобы эти команды за что-то боролись, нужно что-то менять. Поэтому аналогия подходит», — сказал Канчельскис «СЭ».

После 7 матчей «Манчестер Юнайтед» набрал 8 очков и идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России с 19 очками.

Спартак
Манчестер Юнайтед
Премьер-лига: таблица и календарь
Премьер-лига: таблица и календарь