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«Факел» проиграл «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Воронежский «Факел» уступил белорусскому клубу «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче.

Источник: https://vk.com/pfcfakel

Встреча, которая прошла в субботу в Воронеже, завершилась победой белорусской команды со счетом 3:1.

«Факел» после 11 туров занимает 14-е место в Российской премьер-лиге, «Торпедо-БелАЗ» идет на третьей позиции в таблице белорусской Высшей лиги.

Факел
Торпедо-БелАЗ