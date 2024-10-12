«Факел» проиграл «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче

Встреча, которая прошла в субботу в Воронеже, завершилась победой белорусской команды со счетом 3:1.
«Факел» после 11 туров занимает 14-е место в Российской премьер-лиге, «Торпедо-БелАЗ» идет на третьей позиции в таблице белорусской Высшей лиги.
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Воронежский «Факел» уступил белорусскому клубу «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче.
Встреча, которая прошла в субботу в Воронеже, завершилась победой белорусской команды со счетом 3:1.
«Факел» после 11 туров занимает 14-е место в Российской премьер-лиге, «Торпедо-БелАЗ» идет на третьей позиции в таблице белорусской Высшей лиги.