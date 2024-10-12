Сычёв оценил влияние трансфера Пьянича в ЦСКА на российский футбол

«Конечно, его приезд положительно скажется на РПЛ. Думаю, многие уже оценили этот эффект, потому что такой качественный и звёздный футболист давно к нам не приезжал. Пусть даже он в возрасте, но мы уже увидели по нескольким матчам, что он набирает форму и делает на поле такие вещи, которые поднимают уровень нашего чемпионата.



Его приезд показывает, что наш чемпионат действительно сильный, конкурентноспособный и требующий больших усилий», — приводит слова Сычёва Metaratings.