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Сычёв оценил влияние трансфера Пьянича в ЦСКА на российский футбол

Бывший футболист Дмитрий Сычёв высказался о переходе полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.

Источник: Чемпионат.com

«Конечно, его приезд положительно скажется на РПЛ. Думаю, многие уже оценили этот эффект, потому что такой качественный и звёздный футболист давно к нам не приезжал. Пусть даже он в возрасте, но мы уже увидели по нескольким матчам, что он набирает форму и делает на поле такие вещи, которые поднимают уровень нашего чемпионата.

Его приезд показывает, что наш чемпионат действительно сильный, конкурентноспособный и требующий больших усилий», — приводит слова Сычёва Metaratings.

26 сентября ЦСКА объявил о переходе боснийского полузащитника Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 20 очков по итогам 11 туров. Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», у которого 27 очков.

ЦСКА