Так круто Соболев не играл давно! Дубль сербам и гениальный пас пяткой за «Зенит». Видео

Если Александру дать много свободы, он чувствует себя как дельфин в океане. А Гонду вполне мог и дубль оформлять, но не попал. Как и Иванов уже в добавленное время. В целом других опасных эпизодов больше особо не было, и всё равно спарринг получился хорошим. «Зенит» в отличном настроении подходит к возобновлению сезона. Особенно Соболев. На этом фоне их дуэль с Дзюбой в матче с «Акроном» выглядит ещё интереснее.