Соболев отреагировал на свой перформанс в товарищеской игре «Зенита»

Александр Соболев перешёл в петербургский клуб из московского «Спартака» в минувшее трансферное окно. В составе сине-бело-голубых форвард успел провести семи официальных матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока со своим клубом будет действовать до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Соболева составляет € 7.5 млн.