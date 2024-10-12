Александр Бышовец предположил, почему «Крылья Советов» неудачно начали текущий сезон

«Здесь нужно понимать, что “Крылья” за последние годы потеряли многих ведущих игроков, которые, собственно говоря, и создали реноме Осинькину. А полноценной замены им не нашлось. Вы же помните, что у Осинькина играли Глушенков, Пиняев, Зиньковский и другие.



Теперь у тренера нет такого набора исполнителей. Осинькину все время приходится строить новую команду. Надо признать, что нынешние его футболисты, во всяком случае, часть из них, уже не отвечают определенным требованиям», — приводит Бышовца «Евро-Футбол. Ру».