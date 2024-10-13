Зарема о «Спартаке»: «Закончить на 6-м месте — лучший повод отдохнуть всем!»

«Почему “Спартак” в длительную паузу на сборную не провел ни одного товарищеского матча? Например, с бакинским клубом было бы проще простого организовать товарищеский матч. Или с клубом из Казахстана. Станкович опять улетел в Италию. Не смогли оставить его в Москве? Или просто сами руководители также уехали, а клуб снова бесхозный?



Закончить на 6-м месте — лучший повод отдохнуть всем! В случае негативных результатов будут оправдываться, что футболисты форму растеряли? Или снова Денисов и Хлусевич будут во всем виноваты? Как бы не ненавидели “Зенит”, но в равнодушности к клубу их не обвинить. “Зенит” сыграл тренировочный матч, наиграл новые схемы, ну, а Жданов — просто волшебник на голубом “Роллс-Ройсе”, который адресует все вопросы в пресс-службу», — цитирует Салихову Metaratings.ru.