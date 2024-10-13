Два московских клуба хотят приобрести Зайнутдинова

Зайнутдинову 26 лет, он перешел в «Бешикташ» в августе 2023 года из ЦСКА. Вместе со стамбульским клубом он стал обладателем Кубка Турции, отыграв за команду в различных турнирах 39 матчей и забив один мяч. С армейцами он завоевал Кубок России, до этого полузащитник представлял «Ростов», а также казахстанские «Тараз» и «Астану». В составе сборной Казахстана Зайнутдинов провел 36 матчей, отметившись 14 мячами и одной голевой передачей.