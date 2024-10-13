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Два московских клуба хотят приобрести Зайнутдинова

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Московские футбольные клубы «Локомотив» и «Динамо» хотят приобрести казахстанского полузащитника турецкого «Бешикташа» Бахтиёра Зайнутдинова, сообщает Turkiye Gazetesi.

Источник: ФК "Бешикташ"

По информации источника, стамбульский клуб рассчитывает выручить за Зайнутдинова, которого считает не оправдавшим возложенные на него ожидания, 4 миллиона евро. Главный тренер «Бешикташа» Джованни ван Бронкхорст уже одобрил его продажу.

Зайнутдинову 26 лет, он перешел в «Бешикташ» в августе 2023 года из ЦСКА. Вместе со стамбульским клубом он стал обладателем Кубка Турции, отыграв за команду в различных турнирах 39 матчей и забив один мяч. С армейцами он завоевал Кубок России, до этого полузащитник представлял «Ростов», а также казахстанские «Тараз» и «Астану». В составе сборной Казахстана Зайнутдинов провел 36 матчей, отметившись 14 мячами и одной голевой передачей.

Локомотив
Динамо
Бешикташ