«Кто на что учился в детстве». Новый яркий спич Глушенкова — о высоких зарплатах футболистов

«Раздражает ли меня, когда говорят, что футболисты слишком много зарабатывают? Нет. Правильную вещь [сказал] Федя Смолов, я процитирую: “Когда все ходили в школу, я ходил на тренировки. Когда все учили уроки — я был на поле”. Кто на что учился в детстве, кто кем хотел стать с детства, кто прилагал к этому усердный труд, избегая других целей, трудились над одним делом, в котором хотели стать лучшими», — заявил 26-летний игрок.