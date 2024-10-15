Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кузьмичёв считает, что «Спартак» оформил лучший трансфер легионера в РПЛ

Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался о переходе полузащитника Эсекьеля Барко в столичный «Спартак» в прошедшее трансферное окно.

Источник: Чемпионат.com

— Барко — лучший трансфер иностранца в РПЛ [в минувшее трансферное окно]?

— Да, я это уже отмечал. Для меня это очень интересное приобретение. Для того чтобы понять, что он топовый, нам нужно полностью сезон посмотреть. Но мы видим, что с ним и без него это две разные команды, — сказал Кузьмичёв в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Барко в 10 матчах Российской Премьер-Лиги отметился девятью результативными действиями — пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 12 млн.

Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь