Кузьмичёв считает, что «Спартак» оформил лучший трансфер легионера в РПЛ

— Да, я это уже отмечал. Для меня это очень интересное приобретение. Для того чтобы понять, что он топовый, нам нужно полностью сезон посмотреть. Но мы видим, что с ним и без него это две разные команды, — сказал Кузьмичёв в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».