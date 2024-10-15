Первый месяц Соболева в «Зените». Провал или всё по плану?

Предлагаем откатиться назад и вспомнить, как всё начиналось. Ещё в игре с «Кайратом» Сергей Семак впервые показал большой аудитории одну из своих тактических задумок, которую медиа впоследствии обозвали «три башни». Ок, тренера не устраивал только Матео Кассьерра. Потом он был недоволен наличием Кассьерры и Лусиано Гонду. Видимо, для идеальности задумки не хватало как раз третьей вершины. И её увидели в Соболеве. Первый же официальный матч с ЦСКА — и все три нападающих вышли в стартовом составе «Зенита».