«Пари НН» объявил о расторжении контракта с защитником Живоглядовым

«Защитник Дмитрий Живоглядов завершил свои выступления в ФК “Пари Нижний Новгород”. Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию. Живоглядов провёл за нашу команду 17 матчей во всех турнирах, сделав одну результативную передачу. Мы благодарим Дмитрия за проделанную работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.