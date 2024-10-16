В «Пари НН» рассказали, почему приняли решение расстаться с Сашей Иличем

«С Сашей действительно расстались очень хорошо. Мы благодарны ему за то время, что он был с командой. Благодаря ему клуб сохранился в РПЛ. Все понимали, что нужно перезагружать работу команды, делать ее быстрее и результативнее. Это было правильное и своевременное решение.



Большое спасибо Саше. Вокруг этой истории много хейта, кто‑то негативит в одну сторону, кто‑то — в другую. Подчеркну, что это обоюдное решение двух сторон. Никаких обид нет», — приводит слова Мелика-Гусейнова «Матч ТВ».