Влияние Андреева, странные трансферы, увольнение селекционеров. Что не так в работе «Спартака» с молодежью?

Не так давно дубль покинули сразу несколько заметных игроков, для которых не нашлось места в «двойке». Понятно, что, когда команда полностью меняется, вести разговоры о конкретных результатах очень тяжело. А дубль поменялся сильно. На место ушедших ребят пришли те, кто мало играл в «двойке» у Дмитрия Комбарова. Это ожидаемо привело к поражениям. Но страшен даже не результат — на нем в молодежном футболе внимание акцентировать не нужно. Гораздо хуже то, что на подходе к «двойке» и тем более к основе у «Спартака» никого нет даже близко.