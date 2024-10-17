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Влияние Андреева, странные трансферы, увольнение селекционеров. Что не так в работе «Спартака» с молодежью?

Максим Алланазаров — о неочевидном кризисе красно-белых.

Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» отказывается от своего футбола?

Два простых вопроса болельщикам «Спартака»: вы довольны тем, как функционируют клубная академия и школа? Довольны уровнем тех футболистов, которых готовит система красно-белых для главной команды?

Скажу за себя: и академия, и школа «Спартака» деградируют из года в год. Те единицы, которые пробиваются из академии в большой футбол, не только не являются лидерами лиги, но и в основу попадают с большим трудом — и зачастую не могут в ней закрепиться. О спросе на спартаковцев в европейских чемпионатах я вообще молчу.

Мы уже привыкли к тому, что каждые пару лет новые руководители клуба пишут всевозможные стратегии, рисуют дорожные карты и составляют планы по завоеванию мира. В основном болельщики и специалисты обсуждают, как изменится главная команда, какой у нее будет вектор, кого из иностранцев смогут привезти очередные гении селекции из-за границы. Но практически никто не обращает внимания на подготовку своей молодежи. Понимаю таких людей — это мало кому интересно.

Еще пару лет назад академией «Спартака» руководил некий Антар Яхья. Кто это? Как он попал на эту должность? Где он сейчас? Все эти вопросы — риторические. Сегодня главным в кузнице кадров красно-белых является Сергей Родионов, но, при всем уважении к легенде, какие достижения у Родионова за последние 10 лет? Никаких, но легенда же должна быть при деле, верно? А успехи на своей должности и прогресс целого направления — это уже вопрос второй.

Академия москвичей уже не вызывает того трепета у детей и их родителей, который был совсем недавно. Многие молодые игроки сейчас предпочитают пойти в «Динамо», «Локомотив» или поехать в «Краснодар». Красно-белые растеряли всю свою привлекательность. На текущий момент «Спартаку» элементарно нечем заманить к себе талантливую молодежь: роста до основной команды у парней с вероятностью 99 процентов не будет, а в юношеских и молодежных сборных представителей красно-белых практически нет. Откройте составы всех команд и убедитесь в этом сами. В U15 и U21 — лишь по одному представителю. Катастрофа.

Еще один неприятный нюанс: прямо сейчас клуб, формируя ДНК своих воспитанников, полностью отказался от идеи спартаковского футбола. В школу набирают в основном «акселератов», а количество маленьких, быстрых и юрких игроков стремительно сокращается. Селекция делает ставку на больших футболистов, у которых будет преимущество перед сверстниками за счет своих габаритов. Пример — Илья Иварлак, один из лидеров команды 2009 года, который выделяется на фоне сверстников и в национальной сборной.

Источник: Sport-Express/TASS

А что с дублем?

Не так давно дубль покинули сразу несколько заметных игроков, для которых не нашлось места в «двойке». Понятно, что, когда команда полностью меняется, вести разговоры о конкретных результатах очень тяжело. А дубль поменялся сильно. На место ушедших ребят пришли те, кто мало играл в «двойке» у Дмитрия Комбарова. Это ожидаемо привело к поражениям. Но страшен даже не результат — на нем в молодежном футболе внимание акцентировать не нужно. Гораздо хуже то, что на подходе к «двойке» и тем более к основе у «Спартака» никого нет даже близко.

Благодаря сотрудничеству с агентом Павлом Андреевым «Спартаку» этим летом удалось приобрести трех перспективных молодых игроков. Казалось бы — вот он позитив, но на деле были соблюдены не все тонкости перехода. Так, чертановцам Виктору Солопову и Александру Помалюку лучше было остаться в аренде в бывшем клубе. Это же касается и купленного у «Урала» полузащитника молодежной сборной России Игоря Дмитриева. Потому что на сегодняшний день все трое молодых клиентов Андреева в «Спартаке» (а Дмитриев — в Самаре) не получают регулярной игровой практики и тормозят свое развитие.

Школа, академия, вторая команда и основа должны быть единым организмом, чтобы приносить хоть какую-то пользу и выполнять все функции вертикали развития молодых футболистов, но у «Спартака» нет даже этого.

Источник: Спорт-Экспресс

«Двойка» отдана на откуп Андрееву, а академия и школа сами по себе вряд ли могут растить игроков для основы, тем более если на место молодого, которому необходимо время, в любой момент можно привезти условного Абену. Гендир, спортивный директор и тренер будут рады возможности заработать, но клубу это едва ли поможет.

Увольнение селекционеров за сговор с тренерами

В последнее время вокруг академии «Спартака» ходят разные слухи. Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что агентская группа Андреева может получить полный контроль над молодыми воспитанниками красно-белых. Плохо или это хорошо, покажет время, но в такой конфигурации вся вертикаль хотя бы будет подведена под общий знаменатель — вместо того чтобы существовать отдельно друг от друга.

Агент уже привел несколько своих тренеров, что немного улучшило взаимодействие между молодежкой и «двойкой». К слову, самого перспективного игрока «Спартака-2» Юрия Каледина отдали в аренду в «Торпедо» — и это тоже правильный шаг, потому что он уже получает практику в первой лиге. Уверен, летом Каледин будет тренироваться с основой у Станковича — главное, чтобы дорогу в состав своему игроку не перекрыл какой-нибудь Мангаш, купленный перед дедлайном трансферного окна.

Из других изменений: по моим данным, не так давно в академии красно-белых случилась серия увольнений. Клуб попрощался с несколькими селекционерами. Внутри системы подготовки молодых игроков существовали правила: селекционер, который приводил молодого футболиста, и тот попадал в систему, получал за это вознаграждение. Однако особо предприимчивые работники сговорились с тренерами, чтобы те брали приведенных ими игроков. Зарабатывали, но в итоге поплатились. Если такие действия были продиктованы маленькими зарплатами, руководству стоит обратить на это внимание — ну или потом не удивляться, если подобное повторится снова.

В плане работы с молодежью «Спартаку» можно брать пример с «Локомотива» или «Краснодара». Первые вынуждены использовать молодых из-за потери лидеров и скромного финансового состояния, а вторые просто растят воспитанников на продажу — вопреки старым заявлениям руководства. «Быки» только минувшим летом заработали более 30 миллионов долларов на трансферах своей молодежи. При этом в основном составе выходят еще три воспитанника, по уровню и цене кратно превосходящие играющих в старте спартаковцев.

Если «Лукойл» не найдет людей, которые смогут привести в порядок этот важнейший фронт работы, то в ближайшие годы спартаковская система подготовки футболистов окончательно изживет себя. Пока каждый новый менеджер будет смотреть в сторону дешевых и не всегда качественных легионеров, огромное число талантливых детей элементарно не получат шанса стать настоящими спартаковцами.

Автор: Максим Алланазаров

Спартак
3:0
Первый тайм: 3:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Валерий Карпин
Голы
Спартак
Наиль Умяров
29′
Шамар Николсон
(Кристофер Мартинс)
34′
Шамар Николсон
(Эсекиэль Барко)
45+1′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
14
Миенти Абена
68
Руслан Литвинов
74′
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
35
Кристофер Мартинс
97
Даниил Денисов
11′
64′
4
Алексис Дуарте
8
Маркиньос
80′
29
Рикарду Мангаш
9
Манфред Угальде
72′
12
Жозе Виллиан
11
Шамар Николсон
37′
72′
77
Тео Бонгонда
Ростов
71
Даниил Одоевский
3
Умар Сако
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
11
Алексей Сутормин
15
Данил Глебов
89
Родриго Саравия
7
Роналдо
9
Мохаммад Мохебби
59′
10
Кирилл Щетинин
62
Иван Комаров
59′
19
Хорен Байрамян
87
Андрей Лангович
21′
59′
27
Николай Комличенко
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
13
18
Фолы
13
4
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь