«Спартак» остановит лидера, а Дзюба огорчит «Зенит»? Интриги 12-го тура РПЛ

Следом в Грозном стартует игра между «Ахматом» и «Факелом». У обеих команд тяжёлая ситуация в таблице: первые идут на последнем, 16-м месте. А воронежцы обгоняют «Ахмат» всего на одно очко. Удивительно, что грозненцы ещё ни разу не одержали победу за 11 туров. Когда выигрывать, если не сейчас? Но и «Факел» бьётся за каждое очко, так что «Ахмату» никто не подарит победу. Вывеска не самая яркая, однако матч на 100% получится интригующим.