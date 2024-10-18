Лучший новичок РПЛ — «Акрон». Вот почему так получилось

Главная же стилевая трансформация произошла с приходом Дзюбы. Теперь «Акрон» уже не такая агрессивная команда с точки зрения прессинга, акцент больше сделан на позиционную атаку. Но задумка работает. У нападающего 1+3 в РПЛ с момента дебюта. И важно, что команда после его прихода в принципе стала больше забивать: до Дзюбы — семь мячей в семи турах, после — девять за четыре. Разница значительная. Вообще, если смотреть на базовые статистические показатели в атаке, «Акрон» уверенно в топ-8: по голам, ударам, касаниям в чужой штрафной, передачам в опасные зоны. А вот с обороной ещё надо работать — много пропускают: пять от «Краснодара», с одной стороны, аномалия, но это не отменяет факта провала. По допущенным ударам и передачам «Акрон» тоже в лидерах. Тенденция, на которую надо обратить внимание.