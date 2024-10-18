В «Зените» объяснили, почему называют Гонду не по фамилии, а по имени

— Прошлые клубы, аргентинские и европейские медиа и сервисы статистики всегда называли Лусиано Гонду по фамилии или имени-фамилии. Так же игрок называет сам себя в соцсетях. Почему на форме Зенит написал «Лусиано» и исключительно по имени называет его на сайте и в соцсетях?
— Мы обсуждали варианты нанесения с футболистом, и он решил, что на футболке в «Зените» будет его имя Лусиано. Игрок сам предложил нанести имя, потому что во всех командах его всегда называли «Лучо» или «Лучи».
— Советовал ли Зенит российским медиа называть Лусиано Гонду по имени, а не фамилии?
— Изначально мы заметили, что при передаче его фамилии на русский язык многие писали неправильно, и действительно просили редакции, в том числе и «Спортса», писать не «Гондоу», а «Гонду» — с точки зрения правил транскрипции. И именно так его и объявили. Когда же самим игроком было принято решение на футболке писать свое имя — Лусиано, прямо перед презентацией, уже в фирменном магазине, мы попросили приглашенные СМИ обращаться к нему тоже по имени.
С такой же просьбой обратились в «Матч ТВ», и каждый раз, когда приезжаем на выезд, просим принимающую сторону при выведении составов и объявлений диктора использовать имя — Лусиано, — цитирует «Спортс» пресс-службу «Зенита».
Аргентинец перешел в «Зенит» из «Архентинос Хуниорс» в августе за 12 миллионов евро. В этом сезоне 23-летний игрок провел за петербуржцев 6 матчей и забил 4 гола.