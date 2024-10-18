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В «Зените» объяснили, почему называют Гонду не по фамилии, а по имени

В «Зените» назвали причину, по которой используют на футболке нападающего Лусиано Гонду имя, а не фамилию, а также везде называют его по имени и просят СМИ делать так же.

Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

— Прошлые клубы, аргентинские и европейские медиа и сервисы статистики всегда называли Лусиано Гонду по фамилии или имени-фамилии. Так же игрок называет сам себя в соцсетях. Почему на форме Зенит написал «Лусиано» и исключительно по имени называет его на сайте и в соцсетях?

— Мы обсуждали варианты нанесения с футболистом, и он решил, что на футболке в «Зените» будет его имя Лусиано. Игрок сам предложил нанести имя, потому что во всех командах его всегда называли «Лучо» или «Лучи».

— Советовал ли Зенит российским медиа называть Лусиано Гонду по имени, а не фамилии?

— Изначально мы заметили, что при передаче его фамилии на русский язык многие писали неправильно, и действительно просили редакции, в том числе и «Спортса», писать не «Гондоу», а «Гонду» — с точки зрения правил транскрипции. И именно так его и объявили. Когда же самим игроком было принято решение на футболке писать свое имя — Лусиано, прямо перед презентацией, уже в фирменном магазине, мы попросили приглашенные СМИ обращаться к нему тоже по имени.

С такой же просьбой обратились в «Матч ТВ», и каждый раз, когда приезжаем на выезд, просим принимающую сторону при выведении составов и объявлений диктора использовать имя — Лусиано, — цитирует «Спортс» пресс-службу «Зенита».

Аргентинец перешел в «Зенит» из «Архентинос Хуниорс» в августе за 12 миллионов евро. В этом сезоне 23-летний игрок провел за петербуржцев 6 матчей и забил 4 гола.

Акрон
0:5
Первый тайм: 0:3
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Сергей Семак
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
16′
Андрей Мостовой
39′
Матео Кассьерра
(Дуглас Сантос)
45′
Лусиано Гонду
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
52′
Виктор Гимарайнс Артур
(Густаво Мантуан)
85′
Составы команд
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
26
Родриго Эшковал
15
Стефан Лончар
77
Константин Савичев
50′
75′
6
Максим Кузьмин
76′
80
Вячеслав Бардыбахин
7
Кирилл Данилин
61′
14
Владимир Хубулов
17
Солтмурад Бакаев
46′
71
Дмитрий Пестряков
23
Боян Димоски
46′
99
Иван Тимошенко
24
Артем Дзюба
9′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
17
Андрей Мостовой
27
Нино
66′
15
Вячеслав Караваев
8
Маркус Вендел
66′
55
Родригао
30
Матео Кассьерра
76′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
76′
9
Виктор Гимарайнс Артур
31
Густаво Мантуан
86′
24
Педро
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
15
5
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
2
5
Фолы
2
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь