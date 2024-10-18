В «Зените» объяснили, почему называют Гонду не по фамилии, а по имени

— Изначально мы заметили, что при передаче его фамилии на русский язык многие писали неправильно, и действительно просили редакции, в том числе и «Спортса», писать не «Гондоу», а «Гонду» — с точки зрения правил транскрипции. И именно так его и объявили. Когда же самим игроком было принято решение на футболке писать свое имя — Лусиано, прямо перед презентацией, уже в фирменном магазине, мы попросили приглашенные СМИ обращаться к нему тоже по имени.