«Ахмат» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

После 11 сыгранных туров грозненский «Ахмат» набрал шесть очков. Подопечные Сергея Ташуева находятся на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата. Воронежский «Факел» имеет в своём активе семь очков и располагается на 14-й строчке.