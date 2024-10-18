Дзюба сыграл против «Зенита» всего восемь минут. После его травмы «Акрон» размазали

Мостовой выдал лучший матч в сезоне. Андрей был близок к хет-трику и даже забил мяч. Но гол отменили из-за офсайда в эпизоде у Кассьерры. У «Акрона» же совсем ничего не получалось. Тольяттинцы поникли и не сыграли даже в удовольствие. Ещё и капитан «Акрона» Константин Савичев получил красную карточку на 75-й минуте. Полузащитник сыграл грубо против Лусиано Гонду и получил второе предупреждение. Хотя Савичева уже планировали заменить. Тотальное невезение преследовало «Акрон» сегодня.