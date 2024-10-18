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Дзюба сыграл против «Зенита» всего восемь минут. После его травмы «Акрон» размазали

Ждали феерии от Артема, а получили от Мостового.

Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

«Зенит» ушёл на международную паузу на третьем месте в таблице РПЛ. Непривычная позиция для команды Сергея Семака. Шанс вернуться в лидеры (пока что временно) появился в матче с «Акроном». Также встреча носила интригу в виде противостояния «Зенита» с форвардом тольяттинцев Артёмом Дзюбой. Но в итоге борьбы не получилось нигде.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 12, 18.10.2024, 18:00
Акрон
0
Зенит
5

Встреча началась не в самом высоком темпе. «Разбудила» всех болельщиков новость на 7-й минуте: Артём Дзюба держался за заднюю поверхность бедра. Форвард «Акрона» сигнализировал своей скамейке, что ему необходима замена. Вот так быстро и бесславно пропала крутая интрига: Артём ушёл с поля без забитого мяча в ворота «бывшей».

Источник: Кадр из трансляции

Но «Акрон» не раскис после потери важного футболиста. И даже создал отличный подход! В результате атаки на 15-й минуте по воротам «Зенита» пробил Кирилл Данилин. Мяч уже летел в створ, но защитник петербуржцев Нино вынес его с «ленточки». Тревожно.

Что в ответ сделал «Зенит»? Забил. В своём выпаде гости разыграли классную комбинацию: Дуглас Сантос покатил на Клаудиньо, тот стянул внимание защиты и отдал на Андрея Мостового. А вингер пробил в дальний угол ворот «Акрона» — точно.

И до конца тайма «Зенит» доминировал. «Акрон» отдал мяч гостям в надежде на быстрые контратаки, однако план не сработал. Петербуржцы контролировали ход и темп матча, создавая новые моменты. Хотя у «Акрона» всё же получилось найти шанс: на 36-й минуте Беншимол развернулся в штрафной «Зенита» и пробил, но петербуржцев спас голкипер Евгений Латышонок.

Снова уместен старый штамп: не забиваешь ты — забивают тебе. Следом Мостовой оформил дубль. Марат Бокоев выносил мяч из штрафной «Акрона», но получилось прямо на вингера «Зенита». Андрей обработал мяч грудью и пальнул по воротам тольяттинцев. Мостовой оформил первый дубль в сезоне.

До конца тайма «Зенит» забил ещё. Разгромным счёт сделал лучший бомбардир прошлого сезона Матео Кассьерра. И снова в атаке поучаствовал Дуглас Сантос: капитан гостей от лицевой прострелил во вратарскую, а опередивший всех колумбиец протолкнул мяч в ближний угол. Очень лёгкий мяч, ставший для Кассьерры пятым в чемпионате.

«Зенит» сделал игру уже в первом тайме. Как бы ни хотелось интриги во вторые 45 минут, «Акрон» не мог её разжечь. Зато уже на 52-й минуте хозяева пропустили ещё. Как же без гола от Лусиано Гонду? Аргентинец получил мяч у штрафной, сместился чуть ближе к центру и поразил дальний угол ворот Сергея Волкова.

Мостовой выдал лучший матч в сезоне. Андрей был близок к хет-трику и даже забил мяч. Но гол отменили из-за офсайда в эпизоде у Кассьерры. У «Акрона» же совсем ничего не получалось. Тольяттинцы поникли и не сыграли даже в удовольствие. Ещё и капитан «Акрона» Константин Савичев получил красную карточку на 75-й минуте. Полузащитник сыграл грубо против Лусиано Гонду и получил второе предупреждение. Хотя Савичева уже планировали заменить. Тотальное невезение преследовало «Акрон» сегодня.

На концовку Сергей Семак выпустил Александра Соболева. Форвард выдал яркий товарищеский матч с «Войводиной», в котором набрал четыре (2+2) результативных балла. Но забить дебютный мяч за «Зенит» в РПЛ снова не удалось. Зато пятый гол в ворота «Акрона» отправил Артур. Уже в концовке встречи «Зенит» убежал в быструю контратаку: бразилец приблизился к воротам и нанёс обводящий удар в дальний угол. И снова точно! 5:0.

«Зенит» не только одержал разгромную победу и вернул уверенность в силах, но и забрался на первое место в РПЛ. Да, «Краснодар» и «Локомотив» могут обойти петербуржцев. Но уже в следующем туре «Зенит» сыграет с командой Михаила Галактионова дома. Было важно не потерять очки перед очной встречей. «Акрон» же ждёт выездной матч с махачкалинским «Динамо». В этой игре у тольяттинцев будет намного больше шансов набрать очки.

Автор: Никита Паглазов

Акрон
0:5
Первый тайм: 0:3
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Сергей Семак
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
16′
Андрей Мостовой
39′
Матео Кассьерра
(Дуглас Сантос)
45′
Лусиано Гонду
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
52′
Виктор Гимарайнс Артур
(Густаво Мантуан)
85′
Составы команд
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
26
Родриго Эшковал
15
Стефан Лончар
77
Константин Савичев
50′
75′
6
Максим Кузьмин
76′
80
Вячеслав Бардыбахин
7
Кирилл Данилин
61′
14
Владимир Хубулов
17
Солтмурад Бакаев
46′
71
Дмитрий Пестряков
23
Боян Димоски
46′
99
Иван Тимошенко
24
Артем Дзюба
9′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
17
Андрей Мостовой
27
Нино
66′
15
Вячеслав Караваев
8
Маркус Вендел
66′
55
Родригао
30
Матео Кассьерра
76′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
76′
9
Виктор Гимарайнс Артур
31
Густаво Мантуан
86′
24
Педро
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
15
5
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
2
5
Фолы
2
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь