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«Факел» вырвал победу у «Ахмата» в матче РПЛ

Воронежский «Факел» в меньшинстве вырвал победу в матче РПЛ с «Ахматом».

Источник: ФК "Ахмат"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» проиграл воронежскому «Факелу» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе хозяев отличились Амин Талал (13-я минута), впервые отметившийся голом в Российской премьер-лиге (РПЛ), и Владислав Камилов (33).

У гостей мячи забили Алексей Каштанов (16, 90+4) и Евгений Марков (77, с пенальти). На 84-й минуте с поля за вторую желтую карточку удалили защитника «Факела» Макса Дзиова.

«Факел» не проигрывает «Ахмату» в четырех матчах подряд. Грозненский клуб не одержал ни одной победы в текущем чемпионате.

«Ахмат» с 6 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел», набрав 10 баллов и прервав пятиматчевую серию без побед в чемпионате страны, поднялся на 13-ю строчку.

В следующем туре «Ахмат» 26 октября на выезде сыграет с «Ростовом», а «Факел» в этот же день в Москве встретится с ЦСКА.

Ахмат
2:3
Первый тайм: 2:1
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2024, 20:15 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Дмитрий Пятибратов
Голы
Ахмат
Амин Талаль
13′
Владислав Камилов
33′
Факел
Алексей Каштанов
(Владимир Ильин)
16′
Евгений Марков
77′
Алексей Каштанов
(Евгений Марков)
90+4′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
43′
95
Арсен Адамов
11
Силва Лима Исмаэл
10
Лечи Садулаев
72′
19
Мауро Луна Диале
14
Амин Талаль
83′
5
Милош Шатара
18
Владислав Камилов
83′
36
Лукас Ловат
47
Даниил Уткин
72′
23
Антон Швец
20
Максим Самородов
46′
98
Светослав Ковачев
49′
Факел
31
Александр Беленов
90+7′
4
Макс Дзиов
45+2′
84′
13
Игорь Калинин
10
Ильнур Альшин
9
Алексей Каштанов
15
Владимир Ильин
72
Райан Сенхаджи
48′
87′
22
Игорь Юрганов
6
Дилан Мертенс
65′
20
Евгений Марков
21
Михаил Щетинин
46′
5
Табо Селе
33
Ираклий Квеквескири
18′
89′
92
Сергей Брызгалов
64
Андрей Ивлев
46′
11
Никита Моцпан
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
4
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
10
Фолы
19
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ахмат
Факел
Премьер-лига: таблица и календарь