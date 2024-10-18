«Факел» вырвал победу у «Ахмата» в матче РПЛ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» проиграл воронежскому «Факелу» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе хозяев отличились Амин Талал (13-я минута), впервые отметившийся голом в Российской премьер-лиге (РПЛ), и Владислав Камилов (33).
У гостей мячи забили Алексей Каштанов (16, 90+4) и Евгений Марков (77, с пенальти). На 84-й минуте с поля за вторую желтую карточку удалили защитника «Факела» Макса Дзиова.
«Факел» не проигрывает «Ахмату» в четырех матчах подряд. Грозненский клуб не одержал ни одной победы в текущем чемпионате.
«Ахмат» с 6 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел», набрав 10 баллов и прервав пятиматчевую серию без побед в чемпионате страны, поднялся на 13-ю строчку.
В следующем туре «Ахмат» 26 октября на выезде сыграет с «Ростовом», а «Факел» в этот же день в Москве встретится с ЦСКА.