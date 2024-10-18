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Триллер в Грозном с развязкой на 90+4-й! Такого в битве аутсайдеров РПЛ никто не ожидал

«Факел» остался в меньшинстве, но умудрился вырвать победу у «Ахмата».

Источник: ФК "Факел"

Пятничную программу 12-го тура РПЛ закрыл матч в Грозном, куда приехали футболисты «Факела». Команды порадовали результативным футболом.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 12, 18.10.2024, 20:15
Ахмат
2
Факел
3

«Ахмат» подошёл к важной игре в статусе худшей команды РПЛ. Ни одной победы по итогам 11 туров, всего семь забитых мячей. И даже смена тренера пока не сильно помогла. У «Факела» схожая ситуация. Команда находилась перед матчем в зоне стыков, одержала всего одну победу и забила лишь пять мячей. В Воронеже тоже решились на смену тренера (ещё раньше, чем в «Ахмате»). Любопытно, что оба клуба вернули тех, кто когда-то у них работал.

Чего ждать от матча, в котором играют команды с низким количеством забитых мячей? Борьбы, плотности на всех участках поля, фолов. Возможно, кто-то заковыряет один гол. Матч в Грозном разорвал все шаблоны. Два гола к 16-й минуте, три — к 34-й. Покажите человека, который написал такой сценарий.

Первый гол «Ахмата» — большая заслуга Лечи Садулаева. Перед матчем ему вручили памятную футболку по случаю сотни матчей в составе «Ахмата». Юбилейной оказалась игра с ЦСКА, но в Москве грозненский клуб ждало разочарование — 0:3. На этот раз Садулаев усадил на пятую точку Андрея Ивлиева, потом удрал от него вдоль лицевой и классно прострелил в центр. А вот Амин Талал совершил преступление. Такие передачи нужно превращать в голевые, однако легионер «Ахмата» нанёс корявый удар. Если это вообще можно назвать ударом. Спасибо Игорю Калинину — защитник «Факела» в подкате подарил Талалу второй шанс. На этот раз Амин вогнал мяч под перекладину.

Три минуты — столько прошло между первым и втором голом в матче. Владимир Ильин то ли бил, то ли простреливал, а Алексей Каштанов оказался в нужном месте и спокойно переправил мяч в сетку. Большой привет обороне «Ахмата» — непонятно, чем она занималась в этом эпизоде. За весь чемпионат команды забили по одному мячу в первом тайме, а теперь повторили этот результат за одну игру.

Чуть позже стало страшно за вратаря воронежского клуба Александра Беленова. Он выскочил за пределы штрафной площади и попал под удар локтем в челюсть от Макса Дзиова. Защитник смотрел на мяч и, видимо, сам не понял, как въехал в своего голкипера. Беленов оказался в нокдауне, но всё-таки относительно быстро пришёл в себя. Никакого уважения к ветеранам! Вообще, Дзиов в первой половине выглядел не очень хорошо. К примеру, в одном из эпизодов он от души заехал по ногам Садулаева — заслуженная жёлтая карточка.

Второй гол «Ахмата» получился курьёзным. Беленов отразил дальний удар со штрафного прямо на Владислава Камилова, который оказался перед вратарём. Рикошет от рыжеволосого футболиста «Ахмата» — хозяева снова впереди. Возможно, самый лёгкий гол в карьере футболиста грозненского клуба.

В концовке первого тайма «Факел» претендовал на пенальти. Михаил Щетинин оказался на газоне, после того как Талал высоко задрал ногу. Видеоассистенты пригласила Владислава Безбородова к монитору, но судья объявил, что контакта ноги с головой не было. В первой половине соперники нанесли пять ударов в створ, три из них оказались голевыми. Может, их так взбодрил приезд Милорада Мажича? Руководитель департамента судейства РФС наблюдал за игрой из VIP-ложи, попивая чай.

На старте второй половины «Ахмат» мог забивать третий. Но Беленов справился с ударом Исмаэла в упор, а потом Дзиов головой перевёл мяч на угловой после выстрела Арсена Адамова. «Ахмат» вёл игру, однако потом Антон Швец «гениально» вышел на замену. Едва ли не первое его действие — фол в штрафной площади, который привёл к пенальти. На повторе показалось, что Владимир Ильин немного «дорисовал», после того как соперник схватил его руками. Но Безбородов решения не поменял, а Евгений Марков спокойно реализовал пенальти.

В концовке «Факел» остался вдесятером — бедолага Дзиов схватил вторую жёлтую карточку и ушёл в раздевалку. Но «Ахмат» не только не воспользовался численным преимуществом, а ещё и пропустил в добавленное время. Каштанов здорово открылся на линии офсайда (застрял Милош Шатара) и здорово пробил в дальний угол. «Ахмат» продлил серию без побед, а «Факел» впервые в этом сезоне набрал очки в гостевом матче РПЛ.

Автор: Кирилл Закатченко

Ахмат
2:3
Первый тайм: 2:1
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2024, 20:15 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Дмитрий Пятибратов
Голы
Ахмат
Амин Талаль
13′
Владислав Камилов
33′
Факел
Алексей Каштанов
(Владимир Ильин)
16′
Евгений Марков
77′
Алексей Каштанов
(Евгений Марков)
90+4′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
43′
95
Арсен Адамов
11
Силва Лима Исмаэл
10
Лечи Садулаев
72′
19
Мауро Луна Диале
14
Амин Талаль
83′
5
Милош Шатара
18
Владислав Камилов
83′
36
Лукас Ловат
47
Даниил Уткин
72′
23
Антон Швец
20
Максим Самородов
46′
98
Светослав Ковачев
49′
Факел
31
Александр Беленов
90+7′
4
Макс Дзиов
45+2′
84′
13
Игорь Калинин
10
Ильнур Альшин
9
Алексей Каштанов
15
Владимир Ильин
72
Райан Сенхаджи
48′
87′
22
Игорь Юрганов
6
Дилан Мертенс
65′
20
Евгений Марков
21
Михаил Щетинин
46′
5
Табо Селе
33
Ираклий Квеквескири
18′
89′
92
Сергей Брызгалов
64
Андрей Ивлев
46′
11
Никита Моцпан
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
4
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
10
Фолы
19
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ахмат
Факел
Премьер-лига: таблица и календарь