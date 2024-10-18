Триллер в Грозном с развязкой на 90+4-й! Такого в битве аутсайдеров РПЛ никто не ожидал

Первый гол «Ахмата» — большая заслуга Лечи Садулаева. Перед матчем ему вручили памятную футболку по случаю сотни матчей в составе «Ахмата». Юбилейной оказалась игра с ЦСКА, но в Москве грозненский клуб ждало разочарование — 0:3. На этот раз Садулаев усадил на пятую точку Андрея Ивлиева, потом удрал от него вдоль лицевой и классно прострелил в центр. А вот Амин Талал совершил преступление. Такие передачи нужно превращать в голевые, однако легионер «Ахмата» нанёс корявый удар. Если это вообще можно назвать ударом. Спасибо Игорю Калинину — защитник «Факела» в подкате подарил Талалу второй шанс. На этот раз Амин вогнал мяч под перекладину.