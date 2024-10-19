Тренер «Ахмата» прокомментировал поражение в матче РПЛ с «Факелом»

«При счете 2:1 мы правильно играли, оказывали постоянно давление и могли забить третий гол, но мяч не летел в ворота. Не понимаю, зачем в своей штрафной втроем бросаться на одного игрока, когда на тренировках пояснял, что один атакует, другой — страхует. Нам не надо проявлять эмоции, у нас все — опытные футболисты, поигравшие много лет. В голове не укладывается, просто не веришь в это все», — приводит слова Ташуева Telegram-канал «Ахмата».