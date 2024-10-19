Тренер «Ахмата» прокомментировал поражение в матче РПЛ с «Факелом»

В пятницу «Факел» в меньшинстве обыграл «Ахмат» (3:2) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), уступая по ходу встречи со счетом 1:2. В предыдущий раз воронежский клуб побеждал в чемпионате 24 августа, тогда был обыгран «Оренбург» (1:0).
«При счете 2:1 мы правильно играли, оказывали постоянно давление и могли забить третий гол, но мяч не летел в ворота. Не понимаю, зачем в своей штрафной втроем бросаться на одного игрока, когда на тренировках пояснял, что один атакует, другой — страхует. Нам не надо проявлять эмоции, у нас все — опытные футболисты, поигравшие много лет. В голове не укладывается, просто не веришь в это все», — приводит слова Ташуева Telegram-канал «Ахмата».
«У них есть нападающие (Евгений) Марков и (Каштанов) Каштанов, у нас — ни одного. Тяжело без группы атаки, мы просто не можем зацепиться за мяч, как это получалось у Маркова и Каштанова. Упустили победу с “Крыльями Советов”, сегодня проиграли сопернику, игравшему вдесятером. Вроде шла игра, она была нашей, но отдаем ее так бездарно. Стыдно перед людьми. Остается только работать, чтобы пробить эту стену», — добавил тренер.
«Факел» не проигрывает «Ахмату» в четырех матчах подряд. Грозненский клуб не одержал ни одной победы в текущем чемпионате.