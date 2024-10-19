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Тренер «Ахмата» прокомментировал поражение в матче РПЛ с «Факелом»

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев назвал бездарным поражение команды в матче чемпионата России по футболу против воронежского «Факела».

Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Факел» в меньшинстве обыграл «Ахмат» (3:2) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), уступая по ходу встречи со счетом 1:2. В предыдущий раз воронежский клуб побеждал в чемпионате 24 августа, тогда был обыгран «Оренбург» (1:0).

«При счете 2:1 мы правильно играли, оказывали постоянно давление и могли забить третий гол, но мяч не летел в ворота. Не понимаю, зачем в своей штрафной втроем бросаться на одного игрока, когда на тренировках пояснял, что один атакует, другой — страхует. Нам не надо проявлять эмоции, у нас все — опытные футболисты, поигравшие много лет. В голове не укладывается, просто не веришь в это все», — приводит слова Ташуева Telegram-канал «Ахмата».

«У них есть нападающие (Евгений) Марков и (Каштанов) Каштанов, у нас — ни одного. Тяжело без группы атаки, мы просто не можем зацепиться за мяч, как это получалось у Маркова и Каштанова. Упустили победу с “Крыльями Советов”, сегодня проиграли сопернику, игравшему вдесятером. Вроде шла игра, она была нашей, но отдаем ее так бездарно. Стыдно перед людьми. Остается только работать, чтобы пробить эту стену», — добавил тренер.

«Факел» не проигрывает «Ахмату» в четырех матчах подряд. Грозненский клуб не одержал ни одной победы в текущем чемпионате.

Ахмат
2:3
Первый тайм: 2:1
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2024, 20:15 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 4709 зрителей
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Дмитрий Пятибратов
Голы
Ахмат
Амин Талаль
13′
Владислав Камилов
33′
Факел
Алексей Каштанов
(Владимир Ильин)
16′
Евгений Марков
77′
Алексей Каштанов
(Евгений Марков)
90+4′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
43′
95
Арсен Адамов
11
Силва Лима Исмаэл
10
Лечи Садулаев
72′
19
Мауро Луна Диале
14
Амин Талаль
83′
5
Милош Шатара
18
Владислав Камилов
83′
36
Лукас Ловат
47
Даниил Уткин
72′
23
Антон Швец
20
Максим Самородов
46′
98
Светослав Ковачев
49′
Факел
31
Александр Беленов
90+7′
4
Макс Дзиов
45+2′
84′
13
Игорь Калинин
10
Ильнур Альшин
9
Алексей Каштанов
15
Владимир Ильин
72
Райан Сенхаджи
48′
87′
22
Игорь Юрганов
6
Дилан Мертенс
65′
20
Евгений Марков
21
Михаил Щетинин
46′
5
Табо Селе
33
Ираклий Квеквескири
18′
89′
92
Сергей Брызгалов
64
Андрей Ивлев
46′
11
Никита Моцпан
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
4
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
7
Фолы
15
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ахмат
Факел
Премьер-лига: таблица и календарь