«Зенит» повторил рекорд чемпионата России

Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» В Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Зенит» одержал победу со счётом 5:0.
Как сообщает Opta, «Зенит» девять раз сыграл на ноль в новом сезоне РПЛ — это повторение рекорда чемпионата России по сухим матчам после первых 12 туров сезона. Последним такой результат показывал «Рубин» в 2010 году.
В следующем матче «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом» в рамках Фонбет Кубка России, а тольяттинский «Акрон» встретится с казанским «Рубином».