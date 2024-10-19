Карпин противоречит сам себе. Он странно оценивает уровень «Ростова»

У главного тренера сборной России Валерия Карпина болезненный период в «Ростове». Безвыигрышная серия в РПЛ составляет четыре матча при разнице мячей 0:7. За последние шесть туров всего одна победа и четыре поражения. Команда пока ещё на девятом месте, но от 12-го её отделяет всего одно очко. А это уже совсем рядом с зоной стыков и вылета. «Ростов» стартовал фактически так же плохо, как в прошлом чемпионате. По сравнению с сезоном-2022/2023, в котором команда Карпина финишировала четвёртой, ростовчане набрали почти в два раза меньше очков.