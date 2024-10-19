Валерий Карпин высказался о серии «Ростова» без побед

— Четыре матча без побед. Насколько это сказывается на вас? На игроках?

— Как сказывается, как сказывается… Понятно, что никто не счастлив, так скажем. Недовольны все результатами, не могу сказать, что игрой. Результаты в этом месяце, как раз после того перерыва на сборные, были неудовлетворительным, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».