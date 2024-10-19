Валерий Карпин высказался о серии «Ростова» без побед

Встреча с нижегородским клубом состоится сегодня, 19 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
— Четыре матча без побед. Насколько это сказывается на вас? На игроках?
— Как сказывается, как сказывается… Понятно, что никто не счастлив, так скажем. Недовольны все результатами, не могу сказать, что игрой. Результаты в этом месяце, как раз после того перерыва на сборные, были неудовлетворительным, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
После 11 сыгранных матчей «Пари Нижний Новгород» набрал 11 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 12 очков. Подопечные Валерия Карпина находятся на девятой строчке.