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Валерий Карпин высказался о серии «Ростова» без побед

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» высказался о серии ростовчан из четырёх матчей без побед.

Источник: Чемпионат.com

Встреча с нижегородским клубом состоится сегодня, 19 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

— Четыре матча без побед. Насколько это сказывается на вас? На игроках?
 — Как сказывается, как сказывается… Понятно, что никто не счастлив, так скажем. Недовольны все результатами, не могу сказать, что игрой. Результаты в этом месяце, как раз после того перерыва на сборные, были неудовлетворительным, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

После 11 сыгранных матчей «Пари Нижний Новгород» набрал 11 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 12 очков. Подопечные Валерия Карпина находятся на девятой строчке.

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