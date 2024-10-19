«Спартак» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Краснодар» заработал 27 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 29 очков за 12 игр.