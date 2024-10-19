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«Спартак» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Сегодня, 19 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и «Краснодар».

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Абена, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Николсон, Угальде.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Краснодар» заработал 27 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 29 очков за 12 игр.

Спартак
Краснодар
Премьер-лига: таблица и календарь