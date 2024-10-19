Чудесное спасение Карпина. Ужасная серия «Ростова» прервалась в дебютной игре Гончаренко

Удивительно, но последние четыре матча этих команд заканчивались с одним и тем же счётом. Дважды 1:0 победил «Ростов» и столько же раз — «Пари НН». Зато стабильность. Правда, сейчас как её как раз не хватает и одним, и другим. «Ростов» без голов в четырёх матчах подряд и с тремя поражениями в этих встречах. Особенно болезненное — от «Спартака» в туре перед паузой. При этом Карпин говорил, что контролирует ситуацию. Сомневаться в этом трудно.