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Чудесное спасение Карпина. Ужасная серия «Ростова» прервалась в дебютной игре Гончаренко

Для победы в первой игре «Пари НН» с новым тренером не хватило несколько минут.

Источник: ФК «Ростов»

Удивительно, но последние четыре матча этих команд заканчивались с одним и тем же счётом. Дважды 1:0 победил «Ростов» и столько же раз — «Пари НН». Зато стабильность. Правда, сейчас как её как раз не хватает и одним, и другим. «Ростов» без голов в четырёх матчах подряд и с тремя поражениями в этих встречах. Особенно болезненное — от «Спартака» в туре перед паузой. При этом Карпин говорил, что контролирует ситуацию. Сомневаться в этом трудно.

В «Пари НН» же поменяли тренера. Видимо, в светлые перспективы с Сашей Иличем уже никто не верил. Команду возглавил Виктор Гончаренко, сразу обозначил задачу остаться в элите и вернуть болельщиков на стадион. Амбициозно. Но проявлять себя было желательно с первого же матча.

Гончаренко хватило недели, чтобы внести косметические изменения в стартовый состав. Понятно, что о глобальной перестройке можно говорить только зимой. Однако визуально чуть поменялась схема и несколько игроков в ней. Например, в запасе остались летние новички — Тичич и Глейзер. Куда более неожиданно, что вне основы оказался защитник Стаматов. Некоторые в итоге вышли по ходу матча, однако задумки Гончаренко мы сегодня увидели.

Карпину же труднее что-то придумывать. Порой кажется, что у тренерского штаба просто заканчиваются идеи. В этот раз важно отметить разве что нового голкипера — Ханкич дебютировал на уровне РПЛ. Комличенко, Роналдо и Мехеби в атаке при поддержке Байрамяна и Щетинина должны были что-то придумать. Но получалось так себе.

Команды ожидаемо начали не очень активно. Хозяева привыкали к новым сочетаниям, а гости не желали этим пользоваться. Первые 10 минут прошли почти без атак, зато с большим количеством борьбы и мелких нарушений. Первый момент мы увидели на 17-й минуте. Дончане заработали угловой: навес точно на голову Осипенко, а потом мяч полетел в перекладину. На добивании чуть не повезло — там всех опередил Гоцук.

Дальше ещё несколько жестких стыков и наконец-то наступило время «Пари НН». Один из самых активных игроков матча Босельи грамотно подстроился под мяч, который хаотично прыгал перед штрафной и резко пробил в сторону ворот. Если бы попал — вратарь бы не спас. Но мяч прошёл рядом со штангой. В концовке тайма хозяева упустили ещё один шанс: после углового мяч на голову поймал Гоцук и мощно бил по воротам. Но чуть выше.

В перерыве тренеры провели по одной замене в обороне, но принципиально характер игры не изменился. Всё также очень много борьбы и много стыков, которые только чудом не приводили к травмам. Плюс полное отсутствие моментов.

Игра ожила только во второй части тайма. Первый реальный шанс использовали хозяева. Нижегородцы убежали в контратаку, и мяч на фланге оказался у Босельи. Тот, не торопясь, убрал его под удобную ногу, и сделал зрячую подачу в центр штрафной. А там вышедший на замену Царукян здорово пробил в угол.

У Гончаренко забитый мяч вызвал чуть ли не детскую радость. Но нужно было удержать результат. Всё получалось ровно до 90-й минуте. С помощью Босельи «Пари НН» мог даже увеличит преимущество. Однако в итоге Магкеев безответственно сыграл чуть ли не во вратарской в борьбе с Мохеби, а видеоассистенты порекомендовали Мешкову изучить повтор у монитора. Тот назначил пенальти, который реализовал Осипенко.

Уже в добавленное время «Ростов» и вовсе мог вырвать победу, но чуть не повезло. Итог — ничья, которая вряд ли кого-то устроила и никак не отразилась на месте команд в таблице.

Пари Нижний Новгород
1:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
19.10.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород
Главные тренеры
Виктор Гончаренко
Валерий Карпин
Голы
Пари Нижний Новгород
Валерий Царукян
(Хуан Мануэль Боселли)
75′
Ростов
Максим Осипенко
90+2′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
24
Кирилл Гоцук
10
Александр Трошечкин
71′
15
Александр Эктов
78
Николай Калинский
90+5′
99
Станислав Магкеев
20
Хуан Мануэль Боселли
22
Никита Каккоев
78′
25
Свен Карич
87
Кирилл Боженов
46′
11
Матео Стаматов
19
Никита Ермаков
64′
80
Валерий Царукян
90
Огнен Ожегович
64′
29
Лука Веснер Тичич
85′
Ростов
13
Хидает Ханкич
55
Максим Осипенко
9
Мохаммад Мохебби
10
Кирилл Щетинин
15
Данил Глебов
7
Роналдо
27
Николай Комличенко
3
Умар Сако
46′
4
Виктор Мелехин
28
Евгений Чернов
55′
82′
62
Иван Комаров
40
Илья Вахания
81′
11
Алексей Сутормин
19
Хорен Байрамян
8′
82′
89
Родриго Саравия
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
3
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
14
Фолы
21
5
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Пари Нижний Новгород
Премьер-лига: таблица и календарь