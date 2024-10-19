Чудесное спасение Карпина. Ужасная серия «Ростова» прервалась в дебютной игре Гончаренко

Удивительно, но последние четыре матча этих команд заканчивались с одним и тем же счётом. Дважды 1:0 победил «Ростов» и столько же раз — «Пари НН». Зато стабильность. Правда, сейчас как её как раз не хватает и одним, и другим. «Ростов» без голов в четырёх матчах подряд и с тремя поражениями в этих встречах. Особенно болезненное — от «Спартака» в туре перед паузой. При этом Карпин говорил, что контролирует ситуацию. Сомневаться в этом трудно.
В «Пари НН» же поменяли тренера. Видимо, в светлые перспективы с Сашей Иличем уже никто не верил. Команду возглавил Виктор Гончаренко, сразу обозначил задачу остаться в элите и вернуть болельщиков на стадион. Амбициозно. Но проявлять себя было желательно с первого же матча.
Гончаренко хватило недели, чтобы внести косметические изменения в стартовый состав. Понятно, что о глобальной перестройке можно говорить только зимой. Однако визуально чуть поменялась схема и несколько игроков в ней. Например, в запасе остались летние новички — Тичич и Глейзер. Куда более неожиданно, что вне основы оказался защитник Стаматов. Некоторые в итоге вышли по ходу матча, однако задумки Гончаренко мы сегодня увидели.
Карпину же труднее что-то придумывать. Порой кажется, что у тренерского штаба просто заканчиваются идеи. В этот раз важно отметить разве что нового голкипера — Ханкич дебютировал на уровне РПЛ. Комличенко, Роналдо и Мехеби в атаке при поддержке Байрамяна и Щетинина должны были что-то придумать. Но получалось так себе.
Команды ожидаемо начали не очень активно. Хозяева привыкали к новым сочетаниям, а гости не желали этим пользоваться. Первые 10 минут прошли почти без атак, зато с большим количеством борьбы и мелких нарушений. Первый момент мы увидели на 17-й минуте. Дончане заработали угловой: навес точно на голову Осипенко, а потом мяч полетел в перекладину. На добивании чуть не повезло — там всех опередил Гоцук.
Дальше ещё несколько жестких стыков и наконец-то наступило время «Пари НН». Один из самых активных игроков матча Босельи грамотно подстроился под мяч, который хаотично прыгал перед штрафной и резко пробил в сторону ворот. Если бы попал — вратарь бы не спас. Но мяч прошёл рядом со штангой. В концовке тайма хозяева упустили ещё один шанс: после углового мяч на голову поймал Гоцук и мощно бил по воротам. Но чуть выше.
В перерыве тренеры провели по одной замене в обороне, но принципиально характер игры не изменился. Всё также очень много борьбы и много стыков, которые только чудом не приводили к травмам. Плюс полное отсутствие моментов.
Игра ожила только во второй части тайма. Первый реальный шанс использовали хозяева. Нижегородцы убежали в контратаку, и мяч на фланге оказался у Босельи. Тот, не торопясь, убрал его под удобную ногу, и сделал зрячую подачу в центр штрафной. А там вышедший на замену Царукян здорово пробил в угол.
У Гончаренко забитый мяч вызвал чуть ли не детскую радость. Но нужно было удержать результат. Всё получалось ровно до 90-й минуте. С помощью Босельи «Пари НН» мог даже увеличит преимущество. Однако в итоге Магкеев безответственно сыграл чуть ли не во вратарской в борьбе с Мохеби, а видеоассистенты порекомендовали Мешкову изучить повтор у монитора. Тот назначил пенальти, который реализовал Осипенко.
Уже в добавленное время «Ростов» и вовсе мог вырвать победу, но чуть не повезло. Итог — ничья, которая вряд ли кого-то устроила и никак не отразилась на месте команд в таблице.