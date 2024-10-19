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Генич: вместе с Дзюбой в матче с «Зенитом» с поля ушёл и весь остальной «Акрон»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался, как травма нападающего Артёма Дзюбы повлияла на игру «Акрона» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:5).

Источник: Чемпионат.com

«Вместе с Дзюбой с поля ушёл и весь остальной состав. Какая-то инертность и робость. Совсем не похоже на “молодой и звонкий” “Акрон”», — написал Генич на своей странице в социальной сети.

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба получил травму мышцы на 10-й минуте минувшего матча. Он был заменён на Жилсона Беншимола.

После 12 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 29 очков.

Акрон
0:5
Первый тайм: 0:3
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Сергей Семак
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
16′
Андрей Мостовой
39′
Матео Кассьерра
(Дуглас Сантос)
45′
Лусиано Гонду
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
52′
Виктор Гимарайнс Артур
(Густаво Мантуан)
85′
Составы команд
Акрон
1
Сергей Волков
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
26
Родриго Эшковал
15
Стефан Лончар
77
Константин Савичев
50′
75′
6
Максим Кузьмин
76′
80
Вячеслав Бардыбахин
7
Кирилл Данилин
61′
14
Владимир Хубулов
17
Солтмурад Бакаев
46′
71
Дмитрий Пестряков
23
Боян Димоски
46′
99
Иван Тимошенко
24
Артем Дзюба
9′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
17
Андрей Мостовой
27
Нино
66′
15
Вячеслав Караваев
8
Маркус Вендел
66′
55
Родригао
30
Матео Кассьерра
76′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
76′
9
Виктор Гимарайнс Артур
31
Густаво Мантуан
86′
24
Педро
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
15
5
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
2
5
Фолы
2
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Акрон
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь