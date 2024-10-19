Metaratings: агент предложил «Спартаку» обменять Зиньковского на Пиняева с доплатой

Зиньковский выступает за красно-белых с 2022 года. В текущем сезоне на счету 28-летнего игрока 11 матчей и 3 голевые передачи. Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 миллиона евро.