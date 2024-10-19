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Вторая сенсация в РПЛ от «Химок»! Бакаев за шесть минут казнил «Локо»

Зелимхан не оформлял дубль больше пяти лет!

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» временно терял первую строчку, ведь «Зенит» играл в пятницу. Но должен был легко возвращать её себе: бодаться предстояло с «Химками», а «Локо» их побеждал в семи матчах подряд. Причём в пяти случаях — разгромно. Но вот сегодня вообще всё перевернулось!

У обеих команд заслуживают внимания по одному изменению: в «Локо» приехавшего из сборной Мексики и сыгравшего три дня назад полный матч с США Монтеса сменил Погостнов, а в «Химках» вместо травмированного ямайца Фариньи (тоже, кстати, в игре с американцами) вышел Джикия. Георгий плотно ассоциируется со «Спартаком» и «Амкаром», но вообще-то рос в школе «Локомотива», так что имел особую мотивацию. Плюс его частенько отправляли в «Локо» после потери места в основе красно-белых.

«Локо» ожидаемо плотно насел на соперника и устроил бомбардировку. К 30-й минуте соотношение ударов было 10:2, а угловых — 6:0. Но что толку, если из столь серьёзного преимущества удалось выжать единственный опасный момент, когда Воробьёв отобрал мяч и проверил реакцию Кокарева в ближнем углу? Собственно, это и был единственный удар в створ.

Как и в недавнем кубковом матче, первый тайм завершился нулями. И во многом это заслуга Джикии с Погостновым. Первый заблокировал один удар, четырежды вынес и дважды отобрал мяч. Второй за 45 минут заработал три перехвата и, главное, в эффектном подкате не дал отличиться Заболотному.

Казалось, далее сюжет пойдёт по привычному сценарию и «Локомотив» включит турборежим. Большое заблуждение. Его спонсор — Бакаев. На 54-й минуте Джикия вынес вперёд, Заболотный поборолся сразу с двумя соперниками, и мяч отскочил к Зелимхану. Удар в дальний угол — вынимай, Лантратов.

Уже через пять минут арендованный у «Зенита» полузащитник подкараулил неудачный пас Баринова, сыграл на перехвате и унизительно прошил вратаря между ног. Дубль за шесть минут! А вы говорили, Бакаев не принесёт пользу петербуржцам. Принёс, и ещё какую! Возможно, она сыграет ключевую роль в чемпионской гонке.

В последний раз в РПЛ не с пенальти Зелимхан забивал 29 февраля 2020 года в матче «Спартака» и «Динамо». А дубль оформлял вообще 11 августа 2019-го в ворота «Ахмата».

Вдобавок ко всему ещё и четвёртую жёлтую в РПЛ получил Самошников. Теперь он пропустит следующий тур, и ведь играть предстоит как раз с «Зенитом». Тот случай, когда неприятность не приходит одна.

Галактионов пробовал что-то поменять: сразу после первого гола выпустил Тикнизяна, Севикяна и Сулейманова, после второго — Сарвели и Салтыкова. «Химкам» было плевать — они устояли. Причём Заболотный вообще мог счёт разгромным делать — Лантратов был против.

Получилась ли победа подмосковной команды логичной? Сложно сказать. Оба гола — не результат красивых комбинаций: то просто вперёд выбили, то «привозом» воспользовались. По xG получилось примерное равновесие: 1,33 на 1,68 в пользу гостей. Но никто и не думал, что «Химки» в стиле «Барселоны» выйдут и устроят раскат. Их стратегия оказалась успешнее, а «Локо» теперь аутсайдер лидирующей тройки: отстаёт от «Зенита» на два очка, от «Краснодара» — на три.

Георгий Илющенко

Химки
2:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
19.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Франк Артига
Михаил Галактионов
Голы
Химки
Зелимхан Бакаев
54′
Зелимхан Бакаев
60′
Составы команд
Химки
87
Никита Кокарев
14
Георгий Джикия
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
47′
22
Роберт Мехия
80
Хетаг Хосонов
99
Ориньо
90′
5
Данил Степанов
11
Резиуан Мирзов
36′
77′
13
Сергей Терехов
18
Зелимхан Бакаев
84′
17
Илья Берковский
32
Лукас Вера
84′
77
Алекс Корредера
91
Антон Заболотный
90′
8
Кирилл Панченко
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
63′
6
Дмитрий Баринов
32′
59
Егор Погостнов
24
Максим Ненахов
57′
7
Эдгар Севикян
9
Сергей Пиняев
57′
71
Наир Тикнизян
83
Алексей Батраков
77′
14
Никита Салтыков
93
Артем Карпукас
62′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
57′
99
Тимур Сулейманов
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
10
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
11
13
Фолы
11
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Химки
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь