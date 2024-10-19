Вторая сенсация в РПЛ от «Химок»! Бакаев за шесть минут казнил «Локо»

Получилась ли победа подмосковной команды логичной? Сложно сказать. Оба гола — не результат красивых комбинаций: то просто вперёд выбили, то «привозом» воспользовались. По xG получилось примерное равновесие: 1,33 на 1,68 в пользу гостей. Но никто и не думал, что «Химки» в стиле «Барселоны» выйдут и устроят раскат. Их стратегия оказалась успешнее, а «Локо» теперь аутсайдер лидирующей тройки: отстаёт от «Зенита» на два очка, от «Краснодара» — на три.