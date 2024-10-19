«Спартак» был беспомощен. Ещё одна мощнейшая заявка «Краснодара» на титул!

В дебюте игры спартаковцы пробовали действовать с позиции силы, давить и высоко возвращать себе мяч. Но для того, чтобы такой план работал, нужно как минимум выигрывать единоборства. Однако «Краснодар» был лучше в борьбе, мощнее физически. На 7-й минуте команда Мурада Мусаева соорудила первый момент после стандарта, когда мяч заметался по штрафной Максименко, и Тормена едва не забил. Но ещё через минуту южане вышли вперёд. Началось всё с неточного паса Литвинова на своей половине поля — защитник просто подарил мяч Ленини. Умяров пошёл за своим оппонентом вместо того, чтобы закрывать зону для игрока из Кабо-Верде, а остальные спартаковцы не успели как следует расставиться для обороны после неожиданной потери. В результате Ленини завершил свой рывок классным точным ударом в нижний угол. Как же прибавил Кевин при Мусаеве, ведь ещё в летом он казался едва ли не главным кандидатом на выход из «Краснодара»!