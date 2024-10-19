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«Спартак» был беспомощен. Ещё одна мощнейшая заявка «Краснодара» на титул!

Девятая победа команды Мусаева подряд! «Спартаку» закинули три.

Источник: Чемпионат.com

«Краснодар» не оставить! Команда Мурада Мусаева довела беспроигрышную серию со старта сезона до 12 матчей (при девяти победах подряд), разгромив «Спартак» в Москве. «Быки» снова первые.

В состав «Спартака» вернулся после дисквалификации Бабич, но при этом Литвинов с Абеной остались в основе. В результате Деян Станкович сыграл с тройкой центральных защитников. В новой схеме 3−5−2 фланги в роли латералей закрывали Маркиньос (справа) и Рябчук (слева).

В дебюте игры спартаковцы пробовали действовать с позиции силы, давить и высоко возвращать себе мяч. Но для того, чтобы такой план работал, нужно как минимум выигрывать единоборства. Однако «Краснодар» был лучше в борьбе, мощнее физически. На 7-й минуте команда Мурада Мусаева соорудила первый момент после стандарта, когда мяч заметался по штрафной Максименко, и Тормена едва не забил. Но ещё через минуту южане вышли вперёд. Началось всё с неточного паса Литвинова на своей половине поля — защитник просто подарил мяч Ленини. Умяров пошёл за своим оппонентом вместо того, чтобы закрывать зону для игрока из Кабо-Верде, а остальные спартаковцы не успели как следует расставиться для обороны после неожиданной потери. В результате Ленини завершил свой рывок классным точным ударом в нижний угол. Как же прибавил Кевин при Мусаеве, ведь ещё в летом он казался едва ли не главным кандидатом на выход из «Краснодара»!

Стало понятно, что смена схемы не столько добавила надёжности «Спартаку» в защите, сколько ослабила атаку. Команда Станковича в два раза больше владела мячом, но это было, что называется, стерильное владение. Довольно долго в статистике красно-белых оставались всего два касания в чужой штрафной. Полтайма потребовалось хозяевам, чтобы нанести первый удар по воротам, да и та корявая попытка Барко пробить с левой могла скорее насмешить Агкацева, нежели напугать. Только перед перерывом «Спартак» создал реальный голевой момент, когда Диего Коста в падении вынес летевший в ворота мяч.

«Краснодар» же, превосходя соперника, вполне по делу наиграл в первом тайме на 2:0. Кордоба легко расправлялся с Абеной, но прощал москвичей. Кроме того, гол Батчи был отменён из-за офсайда у того же Кордобы. Ещё в одном эпизоде с участием Абены «Спартаку» повезло, что судья Левников не посчитал руку центрбека фолом на пенальти (удивительное правило по-прежнему действует — мяч-то летит в ворота!). А в эпизоде с голом здорово доработавшего в прессинге Виктора Са суринамец отдал мяч оппоненту плохим первым касанием. До этого и Николсон проиграл борьбу на чужой половине поля.

Станкович должен был вмешаться в перерыве заменами — сербский тренер сделал двойную. Убрал с поля провалившихся Абену и Николсона. Перешёл на схему с четырьмя защитниками: Маркиньос превратился в левого полузащитника, а справа действовала уже связка Денисов — Бонгонда. В общем, Деян вернулся к привычным для игроков настройкам.

У красно-белых задышали фланги, в начале второго тайма появилась командная скорость в атаке. Несколько опасных стандартов, кроссов повысили градус у ворот Агкацева. За какие-то минуты «Спартак» нанёс больше ударов, нежели за всю первую половину. Впрочем, раскрывшаяся команда Станковича пропускала контрвыпады. На исходе часа матча Литвинов не помешал Кордобе встретиться с мячом в убойной позиции — колумбиец загубил верный шанс.

Но надолго огня «Спартаку» не хватило, и атака красно-белых стала постепенно затухать. Даже Барко словно с гирьками на ногах бегал — однажды, упав на ровном месте, привёз момент на свои ворота. «Краснодар» успокоил игру, не стеснялся и время тянуть, когда была такая возможность. За полтайма до конца Станкович выпустил Виллиана Жозе, но и до бразильца мячи в штрафной «быков» не доходили. Лишь на 80-й минуте нападающий сумел пробить головой после кросса Денисова.

Доигрывал «Спартак» без Барко. Аргентинец гневно отреагировал на свою замену, пнув сумку, стоявшую у скамейки запасных красно-белых, и проигнорировав рукопожатие кого-то из тренерского штаба Станковича. А в концовке хозяевам ещё и не подфартило. Виллиан Жозе тонким пасом пяткой, по сути, создал гол для Бонгонды, но тот умудрился не попасть в ворота с линии вратарской. Промах сезона! «Спартак» не вернул интригу к жизни и пропустил в компенсированное время третий — автогол сотворил Медина, прерывая прострел Кривцова в сотом матче хавбека за «быков».

«Краснодар» победил нокаутом. Очень тяжёлым для «Спартака».

Анатолий Романов

Спартак
0:3
Первый тайм: 0:2
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
19.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Мурад Мусаев
Голы
Краснодар
Кевин Ленини
8′
Виктор Са
45+1′
Хесус Мануэль Медина
90+6′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
90+1′
18
Наиль Умяров
34′
35
Кристофер Мартинс
14
Миенти Абена
46′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
83′
22
Михаил Игнатов
8
Маркиньос
84′
19
Хесус Мануэль Медина
9
Манфред Угальде
70′
12
Жозе Виллиан
11
Шамар Николсон
46′
77
Тео Бонгонда
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
98
Сергей Петров
6
Кевин Ленини
10′
10
Эдуард Сперцян
73′
5
Кевин Кастаньо
11
Жоау Батчи
89′
19
Федор Смолов
53
Александр Черников
83′
88
Никита Кривцов
7
Виктор Са
72′
8
Данила Козлов
9
Джон Кордоба
89′
40
Олакунле Олусегун
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
16
Фолы
11
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Краснодар
Премьер-лига: таблица и календарь