«Я был немного удивлён составом “Спартака”. После матча с “Локомотивом” я говорил про Абену, что по ощущениям у него 5 лишних килограмм. В перерыве матча с “Локомотивом” его уже заменили, когда он начудил. А тут он снова выходит в стартовом составе. В первом тайме помимо привозов Абены две или три позиции “Спартака” вызывали сомнения, а “Краснодар” на этом сыграл.
Мы ожидали, что приедет уставший Кордоба после сборной. Как оказалось, эти перелёты совершенно ему не мешают. После второго мяча стало понятно, что “Спартаку” будет очень трудно. Если после первого мяча ещё можно было спасти игру, то после второго — нет. “Спартак” получил ледяной краснодарский душ — похоже, решили меня снова в больницу отправить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Мостовой: «Спартак» получил ледяной краснодарский душ — решили меня в больницу отправить
Александр Мостовой высказался о разгромной победе «Краснодара» над «Спартаком» в матче 12-го тура РПЛ.
«Я был немного удивлён составом “Спартака”. После матча с “Локомотивом” я говорил про Абену, что по ощущениям у него 5 лишних килограмм. В перерыве матча с “Локомотивом” его уже заменили, когда он начудил. А тут он снова выходит в стартовом составе. В первом тайме помимо привозов Абены две или три позиции “Спартака” вызывали сомнения, а “Краснодар” на этом сыграл.
Деян Станкович
Мурад Мусаев
Кевин Ленини
8′
Виктор Са
45+1′
Хесус Мануэль Медина
90+6′
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
90+1′
18
Наиль Умяров
34′
35
Кристофер Мартинс
14
Миенти Абена
46′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
83′
22
Михаил Игнатов
8
Маркиньос
84′
19
Хесус Мануэль Медина
9
Манфред Угальде
70′
12
Жозе Виллиан
11
Шамар Николсон
46′
77
Тео Бонгонда
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
98
Сергей Петров
6
Кевин Ленини
10′
10
Эдуард Сперцян
73′
5
Кевин Кастаньо
11
Жоау Батчи
89′
19
Федор Смолов
53
Александр Черников
83′
88
Никита Кривцов
7
Виктор Са
72′
8
Данила Козлов
9
Джон Кордоба
89′
40
Олакунле Олусегун
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
16
Фолы
11
1
Офсайды
3
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти