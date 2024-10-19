«Мы играли в замаскированные 3−5−2. Мы провели первый тайм не на своём уровне. Надо отдать должное “Краснодару”. Они отлично сыграли.
В больших клубах болельщики всегда свистят после таких поражений. Но это не конец света. Футбол будет и до меня, и после. Болельщик всегда прав», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Это не конец света». Станкович — о разгроме «Спартака» в игре с «Краснодаром»
Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал разгромное поражение от «Краснодара» (0:3) в матче 12-го тура РПЛ.
«Мы играли в замаскированные 3−5−2. Мы провели первый тайм не на своём уровне. Надо отдать должное “Краснодару”. Они отлично сыграли.
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
19.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Мурад Мусаев
Голы
Краснодар
Кевин Ленини
8′
Виктор Са
45+1′
Хесус Мануэль Медина
90+6′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
90+1′
18
Наиль Умяров
34′
35
Кристофер Мартинс
14
Миенти Абена
46′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
83′
22
Михаил Игнатов
8
Маркиньос
84′
19
Хесус Мануэль Медина
9
Манфред Угальде
70′
12
Жозе Виллиан
11
Шамар Николсон
46′
77
Тео Бонгонда
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
98
Сергей Петров
6
Кевин Ленини
10′
10
Эдуард Сперцян
73′
5
Кевин Кастаньо
11
Жоау Батчи
89′
19
Федор Смолов
53
Александр Черников
83′
88
Никита Кривцов
7
Виктор Са
72′
8
Данила Козлов
9
Джон Кордоба
89′
40
Олакунле Олусегун
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
16
Фолы
11
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти