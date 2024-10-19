«Это не конец света». Станкович — о разгроме «Спартака» в игре с «Краснодаром»

«Мы играли в замаскированные 3−5−2. Мы провели первый тайм не на своём уровне. Надо отдать должное “Краснодару”. Они отлично сыграли.



В больших клубах болельщики всегда свистят после таких поражений. Но это не конец света. Футбол будет и до меня, и после. Болельщик всегда прав», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.