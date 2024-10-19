Станкович объяснил отсутствие Зиньковского в заявке «Спартака» на игру с «Краснодаром»

«Зиньковский здоров. У нас здоровы все кроме Чернова, а заявка ограничена. Это был тренерский выбор. Кто не играл, при негативном результате — лучший, так часто говорят. К Антону ничего личного»— передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.