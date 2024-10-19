Станкович объяснил отсутствие Зиньковского в заявке «Спартака» на игру с «Краснодаром»

«Зиньковский здоров. У нас здоровы все кроме Чернова, а заявка ограничена. Это был тренерский выбор. Кто не играл, при негативном результате — лучший, так часто говорят. К Антону ничего личного»— передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини забив ударом из-за штрафной площади соперника. На 45+1-й минуте встречи отличился игрок «Краснодара» Виктор Са, после перехвата у ворот «Спартака». На 90+6-й минуте в свои ворота забил нападающий «Спартака» Хесус Медина.
В этом сезоне Зиньковский сыграл 11 матчей за «Спартак» во всех турнирах.