Станкович раскрыл, что сказал Барко после того, как игрок пнул медицинский ящик

«У Барко сильный характер, после замены он проявил эмоции. Я ему сказал, что нехорошо пинать ящики, бутылки. Мы сами во всём виноваты, а не они. Да, можно выплеснуть эмоции. Но я не мог не вмешаться», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.