Мурад Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»

«Очень понравился настрой, вышли играть на победу. Очень энергичное начало. Отличное движение, много голевых моментов. У Сперцяна уже к 15-й минуте было 150 спринтов на максимальных ускорениях. Да, допустили ряд небрежностей. Большая победа для нас», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.