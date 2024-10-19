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Мусаев опять вытащил победу для ЦСКА. Все решила грубая ошибка защитника сборной России

«Динамо» навязало борьбу армейцам, но проиграло. Будет ли оспаривать гол Махачкала?

Источник: ПФК ЦСКА

У ЦСКА — третья победа подряд. Армейцам хватило одного гола для победы в Махачкале.

Главный предматчевый хайлайт — появление тренера ЦСКА Марко Николича на стадионе с гигантским фингалом. Это выглядело символично в Дагестане, где особенно любят единоборства и хорошо знают, что такое крепкий удар не только по футбольному мячу. Оказывается, на одной из недавних тренировок красно-синих кто-то из игроков армейцев крайне неудачно столкнулся со своим сербским боссом. Впрочем, нефутбольная травма не помешала Николичу руководить командой в этой встрече.

Источник: Кадр из трансляции

В стартовый состав тренер ЦСКА на сей раз поставил не Гуарирапу, а Мусаева. Очевидно, по двум причинам. Во-первых, в прошлом туре в дерби с другим «Динамо», московским, Тамерлан забил победный гол, тогда как венесуэлец был плох в завершающей стадии атак. Кроме того, Мусаев — местный парень, он родился недалеко от Махачкалы. Но чтобы любой нападающий проявил себя, ему нужно доставлять мяч. У армейцев с этим были проблемы с первых минут. До перерыва центрфорвард встретился с мячом в чужой штрафной только два раза.

Махачкалинцы, как обычно, отодвигали игру подальше от своих ворот за счёт того, что встречали соперника максимально высоко или хотя бы в средней трети. План главного тренера «Динамо» Хасанби Биджиева в целом работал. Согласно статистике, в первом тайме ЦСКА допустил пять потерь у центрального круга либо на собственной половине. Хотя брака хватало с обеих сторон. Мяч застрял между штрафным, поэтому каждый опасный момент был на вес золота.

За 45 минут ЦСКА нанёс всего три удара по воротам Волка, а динамовцы — только два. В створ лишь однажды попали армейцы. Реальный шанс забить у команды Николича был, когда Обляков классно принял мяч и развернул атаку, а Мусаев придумал хитрый финт. Тамерлан улучшал позицию, чтобы пробить самому, но в итоге получился почти голевой пас на Келлвена. Бразилец же не показал бразильскую технику в этом эпизоде — отправил мяч выше цели.

Игре «Динамо» и ЦСКА требовался драйв. После перерыва эмоций на поле добавил конфликт Дивеева и Касинтуры в штрафной армейцев. С трибун что-то прилетело в Акинфеева, возможно, деньги. Не бумажные, конечно. И вскоре после этого команда Николича забила! Ошибся защитник сборной России Пальцев, не попавший по мячу. Мусаев всё же отличился в родных краях — реализовал выход один на один. Правда, по повтору казалось, что Мусаев в ходе атаки толкнул в спину Шумахова, тем не менее судьи гол засчитали.

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов объяснил для «Чемпионата», почему бригада Сергея Иванова приняла верное решение:

«Шумахов пытался заблокировать Мусаева и подставлялся под него, а Мусаев его оббежал. Игрок Махачкалы специально блокировал соперника, и, если бы Мусаев упал, был бы фол в пользу ЦСКА. Шумахов не пытался идти к мячу, а пытался только заблокировать Мусаева. Так что никакого фола со стороны Мусаева в моменте с голом нет — всё по правилам».

Когда нужно отыгрываться и проявлять себя в позиционных атаках, у новичка РПЛ не так много козырей. «Динамо» старалось забрать мяч, нагружать штрафную Акинфеева забросами, кроссами, подачами со стандартов. Николич решил успокоить игру, выпустив на последние 20 минут набирающего форму Пьянича. А вперёд для контригры добавил Гуарирапу в пару к Мусаеву.

В концовке ЦСКА спокойно выдержал простое давление команды Биджиева. Более того, Мусаев мог оформить дубль, однако поспешил — пробил в Волка из хорошей позиции. «Динамо» в итоге даже обошло армейцев по ударам (9:7), но в створ попало всего однажды (армейцы — трижды). Да и в том эпизоде Касинтура послал мяч головой прямо в руки Акинфееву. Можно сказать, команда Николича выиграла на классе.

Анатолий Романов

Динамо Мх
0:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
19.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Марко Николич
Голы
ЦСКА
Тамерлан Мусаев
56′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
13
Сослан Кагермазов
16
Уссем Мрезиг
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
75′
71
Ян Дапо
78′
10
Джавад Хоссейннеджад
47
Никита Глушков
80′
19
Кирилл Зинович
7
Абакар Гаджиев
71′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
78′
28
Сердер Сердеров
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
да Силва Виллиан Роша
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
5
Саша Зделар
10
Иван Обляков
11
Тамерлан Мусаев
21
Аббосбек Файзуллаев
70′
15
Миралем Пьянич
90+5′
31
Матвей Кисляк
70′
9
Сауль Гуарирапа
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
6
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
0
13
Фолы
15
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо Мх
ЦСКА
Премьер-лига: таблица и календарь