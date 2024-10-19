Мусаев опять вытащил победу для ЦСКА. Все решила грубая ошибка защитника сборной России

В стартовый состав тренер ЦСКА на сей раз поставил не Гуарирапу, а Мусаева. Очевидно, по двум причинам. Во-первых, в прошлом туре в дерби с другим «Динамо», московским, Тамерлан забил победный гол, тогда как венесуэлец был плох в завершающей стадии атак. Кроме того, Мусаев — местный парень, он родился недалеко от Махачкалы. Но чтобы любой нападающий проявил себя, ему нужно доставлять мяч. У армейцев с этим были проблемы с первых минут. До перерыва центрфорвард встретился с мячом в чужой штрафной только два раза.