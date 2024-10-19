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Как же легко «Краснодар» убрал «Спартак». Деян Станкович, что происходит?

Команда Мусаева образцово наказала за эксперименты.

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Я давно не помню такого мощного «Краснодара».

Уверенного в себе, моментально определяющего слабые места соперника (хотя в случае со «Спартаком» они читались заранее) и прокаченного настолько, что даже после паузы на сборные каждый на поле четко знает, что делать и куда бежать. И выглядит гораздо сильнее тех, кто в спокойном режиме тренировался на базе.

Новость

Посмотрите на Кордобу, который сразу закошмарил весь центр обороны «Спартака», а Абену просто уничтожил — и в игровом плане, и морально. Или на Кевина Ленини, вернувшегося из сборной Кабо-Верде прямо перед игрой, но уже на 7-й минуте в одиночку вспоровшего все заготовки «Спартака» за две недели.

Деян Станкович монументально подготовился к «Краснодару»: выставил трех центральных защитников, распределил нагрузку на быстрые фланги и использовал двух форвардов. Но этими решениями фактически выключил команду на тайм.

Угальде снова потерялся слева — как и Николсон. Барко почти не помогал сзади, когда «Спартак» просто не мог перейти на чужую половину — и это не то чтобы удивительно, учитывая, что красно-белые впервые вышли играть по схеме 3−5−2.

Уже по первым минутам было понятно, что ключевая цель команды Станковича — продержаться хотя бы до середины тайма. Но даже это не удалось. Проход Ленини распахнул границы прогресса одного из самых критикуемых игроков «Краснодара» и вскрыл проблемы соперника в центре поля — где, казалось, все надежно. Шок, что в довольно безобидной ситуации недоработали все, кто включился в игру. Литвинов ошибся в передаче, Угальде не вступил в борьбу, Умяров открыл коридор и поскользнулся, а Абена не заблокировал удар — и заодно перекрыл обзор Максименко. Не провались хоть кто-нибудь в этой цепочке — гола можно было избежать. Но самое страшное — команда Станковича просто не понимала, что делать дальше.

Да, был неплохой отрезок в концовке тайма, когда гости выключились минут на семь: потеряли контроль и отошли на свою половину, чуть не пропустили и забили из офсайда. Но тут же вернулись и вонзили второй — снова из-под Абены, с которым разобрался Виктор Са.

Обычно «Краснодар» тяжело переносит паузы на матчи сборных, а со «Спартаком» выдал один из лучших первых таймов в сезоне. И доказал, что прямо сейчас у Мусаева самая сбалансированная команда РПЛ.

Сменой схемы и двойной заменой в перерыве Станкович признал, что стартовый план абсолютно не сработал. Возможно, на этом фоне серба немного впечатлил второй тайм. Хотя у «Спартака» по-прежнему ничего не получалось. Да, появился контроль, территория и пространство. Но, во-первых, было бы странно, если бы «Краснодар» продолжал доминировать, ведя 2:0. Во-вторых, красно-белые даже не приблизились к камбэку. И устроились на разгром. Надо признать, вполне заслуженный.

Понятно, что Станковичу непросто: первый сезон, новая лига, много новичков (не самых надежных). Но и вопросов к сербу прилично — неочевидные решения Деяна доставляют слишком много проблем. Например, уровень Абены все оценили в матче против «Локомотива» — а теперь защитника бросают под Кордобу в непривычную схему. Ставка на Николсона в старте работает в лучшем случае через раз — зато гарантированно снижает продуктивность Угальде. А от зависимости от Барко в позиционных атаках «Спартак» так и не избавился: если у аргентинца ничего не получается, ломается вся конструкция. Ни Маркиньос, ни Бонгонда с Мединой это не исправляют.

Новость

«Краснодар» на таком фоне выглядит совершенной командой, которая умеет все. Хотя выстраивалась заново по ходу сезона (вспомните Суперкубок), прокачивала игроков, которых многие списали, и сейчас производит мощнейшее впечатление.

Даже интересно, насколько хватит этого заряда на дистанции (тот же «Локомотив» уже начал потухать).

И в состоянии ли «Спартак» выйти на новый уровень — по качеству, игровым идеям и, главное, стабильности.

Леонид Волотко

Спартак
0:3
Первый тайм: 0:2
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
19.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Мурад Мусаев
Голы
Краснодар
Кевин Ленини
8′
Виктор Са
45+1′
Хесус Мануэль Медина
90+6′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
90+1′
18
Наиль Умяров
34′
35
Кристофер Мартинс
14
Миенти Абена
46′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
83′
22
Михаил Игнатов
8
Маркиньос
84′
19
Хесус Мануэль Медина
9
Манфред Угальде
70′
12
Жозе Виллиан
11
Шамар Николсон
46′
77
Тео Бонгонда
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
98
Сергей Петров
6
Кевин Ленини
10′
10
Эдуард Сперцян
73′
5
Кевин Кастаньо
11
Жоау Батчи
89′
19
Федор Смолов
53
Александр Черников
83′
88
Никита Кривцов
7
Виктор Са
72′
8
Данила Козлов
9
Джон Кордоба
89′
40
Олакунле Олусегун
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
16
Фолы
11
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Краснодар
Премьер-лига: таблица и календарь