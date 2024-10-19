Как же легко «Краснодар» убрал «Спартак». Деян Станкович, что происходит?

Уже по первым минутам было понятно, что ключевая цель команды Станковича — продержаться хотя бы до середины тайма. Но даже это не удалось. Проход Ленини распахнул границы прогресса одного из самых критикуемых игроков «Краснодара» и вскрыл проблемы соперника в центре поля — где, казалось, все надежно. Шок, что в довольно безобидной ситуации недоработали все, кто включился в игру. Литвинов ошибся в передаче, Угальде не вступил в борьбу, Умяров открыл коридор и поскользнулся, а Абена не заблокировал удар — и заодно перекрыл обзор Максименко. Не провались хоть кто-нибудь в этой цепочке — гола можно было избежать. Но самое страшное — команда Станковича просто не понимала, что делать дальше.