Тренер ЦСКА Николич обратился к игрокам в раздевалке с речью после матча с «Динамо» Мх

«Очень важная победа. Три очка для такой игры, как была здесь, — это самое важное. Забрал победу в Москву. Это было очень важно. Играть через два дня снова. Снова важная игра. Надо побеждать, чтобы быть на первом месте в Кубке. Сейчас три игры подряд дома: Кубок, потом “Факел” и дерби (со “Спартаком” в рамках 14-го тура РПЛ. — Прим. “Чемпионата”). Везде надо побеждать. Молодцы! Отдыхайте чуть-чуть! И готовимся к завтрашнему дню», — сказал Николич в видео, опубликованном пресс-службой армейцев.