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Тренер ЦСКА Николич обратился к игрокам в раздевалке с речью после матча с «Динамо» Мх

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о победе над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, обратившись к игрокам своей команды в раздевалке после матча.

Источник: Чемпионат.com

Встреча прошла в Каспийске и закончилось со счётом 1:0 в пользу армейцев.

«Очень важная победа. Три очка для такой игры, как была здесь, — это самое важное. Забрал победу в Москву. Это было очень важно. Играть через два дня снова. Снова важная игра. Надо побеждать, чтобы быть на первом месте в Кубке. Сейчас три игры подряд дома: Кубок, потом “Факел” и дерби (со “Спартаком” в рамках 14-го тура РПЛ. — Прим. “Чемпионата”). Везде надо побеждать. Молодцы! Отдыхайте чуть-чуть! И готовимся к завтрашнему дню», — сказал Николич в видео, опубликованном пресс-службой армейцев.

После 12 проведённых встреч махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025, набрав 11 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 23 очка.

Динамо Мх
0:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
19.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Марко Николич
Голы
ЦСКА
Тамерлан Мусаев
56′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
13
Сослан Кагермазов
16
Уссем Мрезиг
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
75′
71
Ян Дапо
78′
10
Джавад Хоссейннеджад
47
Никита Глушков
80′
19
Кирилл Зинович
7
Абакар Гаджиев
71′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
78′
28
Сердер Сердеров
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
да Силва Виллиан Роша
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
5
Саша Зделар
10
Иван Обляков
11
Тамерлан Мусаев
21
Аббосбек Файзуллаев
70′
15
Миралем Пьянич
90+5′
31
Матвей Кисляк
70′
9
Сауль Гуарирапа
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
6
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
0
13
Фолы
15
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо Мх
ЦСКА
Премьер-лига: таблица и календарь