Эдуард Сперцян: зачем ехать в «Зенит», если можно уйти куда-нибудь в Европу?

«У всех есть своя позиция. Есть люди, которые не хотят [в “Зенит”] — я, допустим, тоже. Мне в “Краснодаре” всё нравится. Если думать о Европе, это уже другое. В России для меня “Краснодар”. Мне не хочется в “Зенит”. Никита Кривцов правильно сказал: зачем ехать в “Зенит”, если можно уйти куда-нибудь в Европу?» — приводит слова футболиста «РБ Спорт».