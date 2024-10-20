Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мне, видимо, пора». Круговой — о возможном получении Дугласом Сантосом паспорта РФ

Крайний защитник сборной России и ЦСКА Данил Круговой иронично отреагировал на информацию о возможном получении левым защитником «Зенита» Дугласом Сантосом российского гражданства.

Источник: ТАСС / Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"

Вчера, 19 октября, об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

«Всем спасибо, здорово попылили во Вьетнаме, но мне, видимо, пора», — написал Круговой в своём телеграм-канале, сопроводив сообщение тремя смеющимися эмодзи.

Напомним, ранее Круговой рассказал, что он принял решение перейти из «Зенита» в ЦСКА, чтобы не конкурировать с Сантосом на позиции левого защитника, назвав 30-летнего футболиста «лучшим игроком на левом фланге в стране».

Товарищеский матч между сборными России и Вьетнама состоялся 5 сентября. В нём подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 3:0. Круговой провёл на поле весь матч.

Зенит
ЦСКА
Россия
Премьер-лига: таблица и календарь
Премьер-лига: таблица и календарь