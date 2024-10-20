Денис Глушаков: никакие шансы у «Спартака» не потеряны — отыграть отрыв несложно

«Отрыв по очкам отыграть несложно. Давайте посмотрим в конце чемпионата. В любом случае другие команды же тоже будут играть. Интересно, как будет готовиться любая команда ко второй части чемпионата. Надо ждать, никакие шансы у “Спартака” не потеряны. Но очки терять нельзя, они на вес золота», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.