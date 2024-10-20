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Денис Глушаков: никакие шансы у «Спартака» не потеряны — отыграть отрыв несложно

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мыслями о шансах красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

«Отрыв по очкам отыграть несложно. Давайте посмотрим в конце чемпионата. В любом случае другие команды же тоже будут играть. Интересно, как будет готовиться любая команда ко второй части чемпионата. Надо ждать, никакие шансы у “Спартака” не потеряны. Но очки терять нельзя, они на вес золота», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», заработавший 30 очков. «Спартак» занимает шестое место. Команда Деяна Станковича набрала 19 очков за 12 матчей.

Спартак
0:3
Первый тайм: 0:2
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
19.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Мурад Мусаев
Голы
Краснодар
Кевин Ленини
8′
Виктор Са
45+1′
Хесус Мануэль Медина
90+6′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
90+1′
18
Наиль Умяров
34′
35
Кристофер Мартинс
14
Миенти Абена
46′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
83′
22
Михаил Игнатов
8
Маркиньос
84′
19
Хесус Мануэль Медина
9
Манфред Угальде
70′
12
Жозе Виллиан
11
Шамар Николсон
46′
77
Тео Бонгонда
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
98
Сергей Петров
6
Кевин Ленини
10′
10
Эдуард Сперцян
73′
5
Кевин Кастаньо
11
Жоау Батчи
89′
19
Федор Смолов
53
Александр Черников
83′
88
Никита Кривцов
7
Виктор Са
72′
8
Данила Козлов
9
Джон Кордоба
89′
40
Олакунле Олусегун
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
16
Фолы
11
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Краснодар
Премьер-лига: таблица и календарь