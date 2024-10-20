Валерий Газзаев назвал имена лучших вратарей РПЛ на данный момент

«Получилось ли у Лунёва вернуться в РПЛ? Конечно, получилось. Я бы отметил ещё со знаком плюс вратаря “Зенита” Латышонка. Также можно отметить вратаря “Краснодара” Агкацева. Свой высокий уровень продолжает показывать Акинфеев. И ещё в список лучших вратарей РПЛ можно внести Илью Лантратова из “Локомотива”, — приводит слова Газзаева Metaratings.