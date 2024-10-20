Эпичное спасение «Оренбурга» в дебютном матче Слишковича! «Крылья» упустили победу, ведя в два мяча

А что «Оренбург»? Команда не рассыпалась, а наоборот, взяла мяч под контроль и даже владела территориальным преимуществом. Каждый раз не хватало точности при выполнении последней передачи. Ну и, конечно, ударов по воротам. Хозяева пробили лишь один раз за тайм, и тот мимо створа. Слишкович при этом часто аплодировал своим игрокам, подбадривая их. Но в раздевалку Владимир ушел недовольным. Нужно было что-то менять.