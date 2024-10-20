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Эпичное спасение «Оренбурга» в дебютном матче Слишковича! «Крылья» упустили победу, ведя в два мяча

Триллер.

Источник: ФК "Крылья Советов"

Кошмарная серия «Оренбурга», который не побеждает с 21 июля, привела к увольнению Давида Деограсии. На помощь был призван Владимир Слишкович — обаятельный боснийский специалист, прекрасно разговаривающий на русском.

Конечно, приход экс-тренера «Спартака» воодушевил болельщиков. Тем более что Слишкович сразу же заявил, что амбиции команды — остаться в РПЛ.

Источник: ФК "Оренбург"

Дебют Владимира пришелся на встречу с «Крыльями», которые также переживают не лучшие времена. История с чуть не потерявшим работу Игорем Осинькиным мало кого оставила равнодушным. Теперь же все позади, самарцам пора вылезать из подвала турнирной таблицы.

Слишкович удивил стартовым составом. Обычно играющие с первых минут Мансилья, Горбани и Башич остались в запасе. В центре обороны появились Перес и Прохин, который при Давиде Деограсии чаще использовался в опорной зоне.

А Осинькин не преподнес больших сюрпризов. Разве что для кого-то оказалось неожиданным появление Печенина и Рассказова на флангах обороны. Но причины простые — Бейл из-за травмы остался в Самаре, а Гальдамес наблюдал за игрой со скамейки, вернувшись уставшим из расположения сборной Чили.

Идеальный тайм «Крыльев» и эмоции Сергеева

В первые минуты встречи команды присматривались друг другу. Хозяева пытались больше комбинировать через центр, нагружая Коваленко. Александр в роли диспетчера раскидывал мячи по флангам, где в свободные зоны врывались Марин и Оганесян. Но до создания опасных моментов не доходило.

«Крылья» уверенно оборонялись, уповая на контратаки. Одна из таких на 10-й минуте неожиданно завершилась забитым мячом. Гости здорово сработали в прессинге и ушли в отрыв. Олейников покатил на свободного Сергеева, а тот хладнокровно выстрелил в левый нижний угол от Москвичева.

Празднование Ивана получилось достаточно эмоциональным. Он оперся на рекламный щит, опустив голову вниз, будто сдерживая слезы. Впрочем, понять нападающего можно. Это его дебютный гол в нынешнем сезоне и первый после возвращения в «Крылья» из «Зенита».

А затем гости увеличили преимущество в счете. На этот раз успешной оказалась позиционная атака. Ежов нашел в штрафной Костанцу, а тот несколькими ложными движениями разобрался с Коваленко и отдал на Печенина. Кирилл, долго не думая, одним касанием принял, а вторым — пробил. Получился красивый удар внешней стороной стопы.

А что «Оренбург»? Команда не рассыпалась, а наоборот, взяла мяч под контроль и даже владела территориальным преимуществом. Каждый раз не хватало точности при выполнении последней передачи. Ну и, конечно, ударов по воротам. Хозяева пробили лишь один раз за тайм, и тот мимо створа. Слишкович при этом часто аплодировал своим игрокам, подбадривая их. Но в раздевалку Владимир ушел недовольным. Нужно было что-то менять.

Удаление и пенальти

Второй тайм начался с тройной замены у «Оренбурга» — вместо Коваленко, Оганесяна и Томпсона вышли Мансилья, Башич и Горбани, которых ждали с первых минут. А аргентинец и вовсе забрал капитанскую повязку у Переса.

Возможно, такими корректировками Слишкович дал понять, что ошибся с выбором стартового состава. Но вряд ли кто-то будет предъявлять ему большие претензии, ведь он только присматривается к новому коллективу.

Не сказать, что перестановки сильно изменили ход встречи. Хозяева по-прежнему чаще держали мяч, а «Крылья» с удовольствием выжидали моменты для контратак.

И вряд ли бы ситуация кардинально поменялась, если бы не удаление Костанцы. Бразилец жестко срубил Марина, который на скорости врывался в штрафную «Крыльев». Главному арбитру Александру Машлякевичу пришлось прибегнуть к помощи видеоассистентов, после чего Фернандо увидел перед собой красную карточку.

А уже через несколько минут Машлякевич снова переговорил с ВАР-комнатой и поставил 11-метровый в ворота самарцев — за толчок Переса. И это решение уже выглядело спорным. Как бы то ни было, Марин подошел к точке и уверенно переиграл Ломаева.

Марин — спаситель

У «Оренбурга» оставалось меньше 20 минут, чтобы сравнять счет. Давление на игроков «Крыльев» оказывалось колоссальное. Они уже совершенно не думали о том, чтобы попытаться убежать хоть в какую-то атаку, а были полностью сосредоточены на обороне. В ход пошли все возможные штучки: небольшие затяжки времени, мелкие фолы, долгие розыгрыши от своих ворот. Но хозяевам-таки удалось дожать своих после типичного навала.

Сидоров сделал кросс в штрафную, где первым на мяче оказался Горбани, зарядивший в перекладину. Ломаев уже был выключен из эпизода, а успевший первым на добивание Марин сделал точный и спасительный кивок головой.

«Оренбург» сравнял, а мог и вырвать победу в концовке! Караташ каким-то чудом не попал в открытый угол ворот Ломаева.

2:2 — с такого результата Слишкович начинает в новом клубе. Он точно остался доволен прошедшим матчем. Команда не только показала характер, но и заработала важное очко.

Автор: Роман Кольцов

Оренбург
2:2
Первый тайм: 0:2
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
20.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Игорь Осинькин
Голы
Оренбург
Джимми Марин
72′
Матиас Дамиан Перес
90′
Крылья Советов
Иван Сергеев
11′
Кирилл Печенин
31′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Москвичев
35
Казымджан Караташ
87
Данила Прохин
22
Матиас Дамиан Перес
56′
80
Джимми Марин
81
Максим Сидоров
11
Степан Оганесян
46′
8
Иван Башич
14
Ярослав Михайлов
67′
19
Жюстин Рауль Куэро Паласио
90′
16
Хорди Томпсон
46′
6
Мохаммад Горбани
18
Александр Коваленко
46′
9
Брайан Мансилья
10
Саид Сахархизан
89′
7
Эмирджан Гюрлюк
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
4
Александр Солдатенков
15
Николай Рассказов
72′
22
Фернандо Костанца
68′
24
Роман Евгеньев
25
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
11
Роман Ежов
34′
90′
21
Дмитрий Иванисеня
19
Иван Олейников
77′
95
Илья Гапонов
10
Бенхамин Гарре
77′
34
Виктор Фелипе Мендес
13
Иван Сергеев
90′
73
Владислав Шитов
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
5
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
1
10
Фолы
8
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь