«Динамо» разгромило «Рубин» в матче РПЛ.

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Московское «Динамо» разгромило казанский «Рубин» в гостевом матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, которая из-за саммита БРИКС состоялась в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:0. У победителей пенальти реализовали Константин Тюкавин (4-я минута) и Артур Гомес (38), также голами с игры отметились Фабиан Бальбуэна (62) и Ярослав Гладышев (89).
«Динамо» с 23 очками идет на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), «Рубин» (15 очков) располагается на седьмой позиции.
В следующем туре «бело-голубые» сыграют на выезде с «Химками» 27 октября, а «Рубин» в этот же день встретится в гостях с «Оренбургом».