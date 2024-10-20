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«Динамо» разгромило «Рубин» в матче РПЛ

«Динамо» разгромило «Рубин» в матче РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Московское «Динамо» разгромило казанский «Рубин» в гостевом матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, которая из-за саммита БРИКС состоялась в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:0. У победителей пенальти реализовали Константин Тюкавин (4-я минута) и Артур Гомес (38), также голами с игры отметились Фабиан Бальбуэна (62) и Ярослав Гладышев (89).

«Динамо» с 23 очками идет на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), «Рубин» (15 очков) располагается на седьмой позиции.

В следующем туре «бело-голубые» сыграют на выезде с «Химками» 27 октября, а «Рубин» в этот же день встретится в гостях с «Оренбургом».

Рубин
0:4
Первый тайм: 0:2
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
20.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Марцел Личка
Голы
Динамо
Константин Тюкавин
4′
Артур Гомес
38′
Фабиан Бальбуэна
62′
Ярослав Гладышев
89′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
5
Рустамжон Ашурматов
15
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
80′
6
Угочукву Иву
22
Велдин Ходжа
70
Дмитрий Кабутов
77′
21
Александр Зотов
39′
46′
19
Олег Иванов
85′
24
Никола Чумич
42′
46′
30
Валентин Вада
87
Энри Мукба
41′
71
Константин Нижегородов
20
Джоэль Фамейе
90′
23
Руслан Безруков
Динамо
1
Андрей Лунев
6
Роберто Фернандес
18
Николас Маричаль
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
24
Луис Чавес
3
Фабиан Бальбуэна
81′
7
Дмитрий Скопинцев
10
Бителло
35′
69′
8
Хорхе Карраскаль
13
Николя Муми Нгамале
78′
77
Денис Макаров
70
Константин Тюкавин
69′
14
Эль Мехди Маухуб
11
Артур Гомес
75′
78′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
5
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
11
1
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
13
Фолы
12
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рубин
Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь