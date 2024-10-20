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«Динамо» свалило соперника двумя 11-метровыми. А Рахимов ужасно ошибся с новичком РПЛ

Молодой Мукба «привез» пенальти. После этого «Рубин» был разгромлен.

Источник: РИА "Новости"

Московское «Динамо» прервало трёхматчевую беспроигрышную серию «Рубина», крупно победив на выезде. Но сыграли команды на нейтральном поле в Нижнем Новгороде — из-за саммита БРИКС в Казани.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 12, 20.10.2024, 19:00
Рубин
0
Динамо
4

Несмотря на отсутствие в стартовом составе «Рубина» дисквалифицированного лидера атак Даку, главный тренер «Динамо» Марцел Личка сделал при выборе состава явный акцент на оборону. Так же было и в предыдущем выездном матче чемпионата в Махачкале. Фланги защиты у бело-голубых закрывали штатные игроки центральной оси, причём опорник Кутицкий действовал справа.

Но главным сюрпризом, если говорить про составы соперников, стал выход у «Рубина» 19-летнего Мукбы. Уроженец Абхазии дебютировал в РПЛ и вообще за первую команду казанцев. Причём будучи в заявке атакующим игроком, Энри появился в тройке центральных защитников. Вот так ход от Рашида Рахимова! Понятное дело, юноша волновался.

Уже на третьей минуте «Динамо» заработало пенальти после того, как Нгамалё прошёл через зону Мукбы, а Фомин получил по ноге в штрафной от Ходжи. Совсем лёгкого касания хорвата хватило, чтобы динамовец оказался на газоне. 11-метровый реализовал Тюкавин, послав мяч прямо по центру ворот Ставера.

Бело-голубые и дальше при любой возможности нагружали правый полуфланг и фланг обороны «Рубина», где действовала свежеиспечённая связка Мукба — Кабутов. С другой стороны, и сами казанцы провели несколько быстрых атак за счёт рывков вперёд Кабутова. Например, его стенка с Зотовым подарила момент Фамейе. Однако центрфорвард, подменявший Даку, запутался в ногах. А невезучий Ходжа просто не ожидал, что мяч прилетит ему в ноги, по сути, в убойной позиции. Этот эпизод очень разозлил Рахимова.

На исходе трети матча при равной в целом игре «Рубин» получил второй пенальти в свои ворота. У молодого Мукбы «закружилась голова» в единоборстве с Бителло в собственной штрафной, и Энри попал рукой по отскочившему от земли мячу. На сей раз 11-метровый реализовал Артур Гомес. Бразилец пробил влево от себя, а Ставер прыгнул влево от себя, поэтому голкипер не встретился с мячом. Рахимов тут же заменил Мукбу.

Два пенальти до перерыва — редкая история. «Рубин» в первом тайме не смог ничем ответить команде Лички. Формальные хозяева всего однажды пробили в створ, а едва ли не самый опасный из ударов мимо нанёс ещё до своего ухода с поля Мукба, побежавший, видимо, по привычке в атаку.

Резервов для усиления игры у Рахимова, прямо скажем, было минимум из-за кадровых проблем. Впервые в этом сезоне РПЛ тренер «Рубина» на целый тайм выпустил 38-летнего Иванова. Вышел в перерыве и аргентинец Вада — эти двое с позиций инсайдов поддерживали впереди Фамейе.

«Рубин» в начале второго тайма выдал хороший отрезок и мог спасти интригу. В какой-то момент казанцы просто зажали динамовцев в их штрафной. Шанс забить получил зажигавший на правом фланге Кабутов. Но если бы он поднял голову и сделал пас Фамейе на пустые ворота вместо того, чтобы пробить мимо ворот, быть бы голу. А так «Рубин» не забил — и вскоре пропустил. Бальбуэна задержался в чужой штрафной, чтобы ударом своей головой превратить в гол кросс Чавеса. Выиграл же воздух парагваец у бедолаги Ходжи.

При счёте 3:0 в пользу «Динамо» Личка стал менять ключевых игроков, понимая, что игра на результат закончена. Дальше — только для зрителей, которых на стадионе в Нижнем Новгороде было, кажется, ненамного больше, чем участников встречи. Бело-голубые ловили «Рубин» на контрвыпадах. Если Карраскаль зарядил в перекладину, то Гладышев после передачи колумбийца забил ударом на исполнение. VAR проверял этот гол, но Ярослав сумел не залезть в офсайд.

Команда Рахимова, конечно, не заслужила разгром от «Динамо». Казанцы даже превзошли москвичей по ударам (16:15), но так и завершили матч с одним-единственным попаданием в створ. А в последней атаке «Рубин» загубил едва ли не лучший свой шанс за всю игру.

Автор: Анатолий Романов

Рубин
0:4
Первый тайм: 0:2
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
20.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Марцел Личка
Голы
Динамо
Константин Тюкавин
4′
Артур Гомес
38′
Фабиан Бальбуэна
62′
Ярослав Гладышев
89′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
5
Рустамжон Ашурматов
15
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
80′
6
Угочукву Иву
22
Велдин Ходжа
70
Дмитрий Кабутов
77′
21
Александр Зотов
39′
46′
19
Олег Иванов
85′
24
Никола Чумич
42′
46′
30
Валентин Вада
87
Энри Мукба
41′
71
Константин Нижегородов
20
Джоэль Фамейе
90′
23
Руслан Безруков
Динамо
1
Андрей Лунев
6
Роберто Фернандес
18
Николас Маричаль
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
24
Луис Чавес
3
Фабиан Бальбуэна
81′
7
Дмитрий Скопинцев
10
Бителло
35′
69′
8
Хорхе Карраскаль
13
Николя Муми Нгамале
78′
77
Денис Макаров
70
Константин Тюкавин
69′
14
Эль Мехди Маухуб
11
Артур Гомес
75′
78′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
5
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
11
1
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
13
Фолы
12
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо
Рубин
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