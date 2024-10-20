«Динамо» свалило соперника двумя 11-метровыми. А Рахимов ужасно ошибся с новичком РПЛ

«Рубин» в начале второго тайма выдал хороший отрезок и мог спасти интригу. В какой-то момент казанцы просто зажали динамовцев в их штрафной. Шанс забить получил зажигавший на правом фланге Кабутов. Но если бы он поднял голову и сделал пас Фамейе на пустые ворота вместо того, чтобы пробить мимо ворот, быть бы голу. А так «Рубин» не забил — и вскоре пропустил. Бальбуэна задержался в чужой штрафной, чтобы ударом своей головой превратить в гол кросс Чавеса. Выиграл же воздух парагваец у бедолаги Ходжи.