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«Спартак» превращается в середняка. Слабость руководителей, спортивного директора, состава. Мнение Калинина

После ухода Леонида Федуна стало только хуже.

Источник: Спорт-Экспресс

Поражение от «Краснодара» после двухнедельной паузы в РПЛ разозлило болельщиков красно-белых. Однако в стройном ряду негодования я читал и спокойные комментарии из серии «ничего необычного: лидер разгромил середняка». К сожалению, с каждым годом мнение о том, что «Спартак» — середняк, все сильнее утверждается в умах болельщиков. Но как клуб к этому пришел?

Слабость руководителей

Речь, в первую очередь, даже не о внутренних делах клуба, а о поведении и позиционировании себя в публичном пространстве. Представителей «Спартака» нет ни в исполкоме РФС, ни в правлении РПЛ. Возможно, деталь, но деталь немаловажная.

Вы не услышите от гендиректора Олега Малышева ярких заявлений, способных встряхнуть кого-то в РФС и РПЛ. Член совета директоров Павел Жданов сразу обозначил себя как теневую фигуру. Принимает решения, но не несет за них ответственности, хотя в клубе все во многом зависит именно от него. «Спартак» не может повлиять на назначение тех или иных судей (точнее, забанить определенных) на свои матчи.

Никто ни в «Лукойле», ни в клубе не способен объяснить, куда и зачем движется «Спартак». В качестве формата общения люди из нефтяной компании выбрали молчание, Малышев — редкие брифинги, когда журналисты, перебивая друг друга, стараются спросить что-то по актуальной новостной повестке.

Слабость спортивного блока

Томаш Амарал, по словам тех, кто имел счастье работать с ним, совершенно не умеет вести переговоры, что для спортивного директора просто нонсенс! Скаутинг красно-белых давно уже вызывает лишь смех. Привезти Угальде за 13 миллионов евро или Барко за 14 миллионов много ума не надо. Последним футболистом, которого «Спартак» купил, а потом выгодно продал, был, наверное, Зе Луиш. А до него — Промес.

Про молодежный футбол и подготовку резерва подробно писал коллега по «СЭ» Максим Алланазаров. Если коротко, то направление отдано на аутсорс агенту Павлу Андрееву, а «Лукойл» и «Спартак» оно словно не интересует вовсе. Но вопрос уже даже не в поиске и доведении новых игроков. Парни, ранее подтянувшиеся из «двойки»/ «молодежки», перестали прогрессировать. Вам нравится, как играет последний год Литвинов? Или, может быть, Зорин и Мелешин сильно прибавили за этот срок?

Про то, что красно-белые за полгода потеряли троих лидеров — Промеса, Джикию и Соболева, — я просто уже молчу. Нужно уметь разговаривать с людьми, где-то давить, где-то давать послабления. И искать-искать-искать компромиссы. Играть «за ромбик», как провозглашает Амарал, никто уже не будет. Все хотят денег.

Слабость состава

Давайте честно, кто в нынешнем «Спартаке» может называться лучшим на своей позиции в лиге? Хоть вообще, хоть в своей текущей форме. Разве что Александр Максименко, но и тут вопрос дискуссионный.

Абаскалю за три трансферных окна купили семерых игроков: Тавареша, Дуарте, Медину, Бонгонду, Бабича, Рябчука и Угальде. Пришел Станкович, и вот клуб за одно окно делает уже шесть подписаний: Довбня, Виллиан Жозе, Барко, Мангаш, Маркиньос и Абена. Двое последних — протекция лично Станковича. Лучше кого все они в РПЛ? Ну серьезно…

«Спартак» сегодня — это середняк из середняков: завышенные амбиции и отголоски былой славы, ничем не подкрепленные и не обоснованные в современных реалиях. Как ни прискорбно. И как ни странно, этот пункт про состав вытекает из предыдущего, а тот в свою очередь — из самого первого.

****

Недавно исполнилось два года с момента продажи Леонидом Федуном клуба и его инфраструктуры «Лукойлу». За этот срок компания добилась того, что «Спартак» борется не за 1−3-е места, а за 4−7-е. При этом текучка футболистов заставляет задуматься, что кому-то могут быть выгодны многочисленные трансферы, прогоняющие через команду игроков среднего и ниже среднего уровня.

Бизнес превалирует над спортом и результатами — единственный вывод первых двух лет управления клубом нефтяниками.

«Спартак» почти пропал из футбольной медийки. «Спартак» не входит в органы управления российского футбола. «Спартак» отошел в сторонку и старается не отсвечивать. Он просто есть, ведь бизнес любит тишину.

Артем Калинин

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Спартак
0:3
Первый тайм: 0:2
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
19.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Мурад Мусаев
Голы
Краснодар
Кевин Ленини
8′
Виктор Са
45+1′
Хесус Мануэль Медина
90+6′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
90+1′
18
Наиль Умяров
34′
35
Кристофер Мартинс
14
Миенти Абена
46′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
83′
22
Михаил Игнатов
8
Маркиньос
84′
19
Хесус Мануэль Медина
9
Манфред Угальде
70′
12
Жозе Виллиан
11
Шамар Николсон
46′
77
Тео Бонгонда
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
98
Сергей Петров
6
Кевин Ленини
10′
10
Эдуард Сперцян
73′
5
Кевин Кастаньо
11
Жоау Батчи
89′
19
Федор Смолов
53
Александр Черников
83′
88
Никита Кривцов
7
Виктор Са
72′
8
Данила Козлов
9
Джон Кордоба
89′
40
Олакунле Олусегун
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
16
Фолы
11
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь