Источник: Дзагоев пройдет обучение для получения тренерской лицензии УЕФА

Дзагоев завершил карьеру футболиста осенью 2023 года. Зимой он проходил стажировку у главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина, а весной 2024 года после стажировки в спортивном блоке ЦСКА стал селекционером армейского клуба.
«Дзагоев в начале декабря приступит к обучению по программе “А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков”, которая создана специально для игроков, проведших на высшем уровне 300 и более матчей или сыгравших за сборную своей страны 20 и более матчей. После 14 месяцев обучения он получит лицензию “А-УЕФА”», — сказал собеседник агентства.
Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год, провел 397 матчей, забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи. В составе армейцев полузащитник стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал четыре Кубка России и четыре Суперкубка страны. За сборную России Дзагоев выступал с 2008 года, провел в ее составе 59 матчей, забив девять мячей.
Источник отметил, что вместе с Дзагоевым обучение в академии РФС в конце года начнут его бывшие партнеры по ЦСКА Георгий Щенников и Кирилл Набабкин, бывший защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк, а также экс-форвард столичного «Торпедо» Игорь Лебеденко.