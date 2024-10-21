Источник: Дзагоев пройдет обучение для получения тренерской лицензии УЕФА

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год, провел 397 матчей, забил 77 мячей и сделал 93 голевые передачи. В составе армейцев полузащитник стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал четыре Кубка России и четыре Суперкубка страны. За сборную России Дзагоев выступал с 2008 года, провел в ее составе 59 матчей, забив девять мячей.